Comey: ‘Trump Başkanlık Yapmak İçin Ahlaken Uygun Değil’

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) eski Başkanı James Comey, Donald Trump’ın başkanlık görevini yürütmeye “ahlaken uygun olmadığını” söyledi. Comey, Trump’ın adaleti engellediği yönünde “bazı kanıtlar” bulunduğunu da dile getirdi.

Comey, “Hepimizi birleştirmesi gereken daha önemli birşey var ve bu da başkanımızın saygı duyulan biri olması ve bu ülkenin çekirdeğini oluşturan değerlere uyması gerçeği. En önemlisi de dürüst olmak. Başkan bunu yapabilecek yetenekte değil” dedi.

ABC News’a konuşan Comey, özel bir görüşmeleri sırasında Trump’ın, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmadan konuyu açtığını ve “bunun peşinin bırakılmasını” istediği iddiasını yineledi.

Comey, “Bu kesinlikle adaletin engellendiği yönünde bir çeşit kanıt anlamına geliyor. Ben burada sadece bir görgü tanığıyım, soruşturma müfettişi ya da savcı değil; bu, onun niyetine yansıyan başka hususlara da bağlı” diye konuştu.

Trump, Comey’den Flynn’le ilgili soruşturmayı bitirmesini istediği iddiasını reddetmişti.