Comey: ‘Trump Başkanlık Yapmak İçin Ahlaken Uygun Değil’

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) eski Başkanı James Comey, Donald Trump’ın başkanlık görevini yürütmeye “ahlaken uygun olmadığını” söyledi. Comey, Trump’ın adaleti engellediği yönünde “bazı kanıtlar” bulunduğunu da dile getirdi.
Comey, “Hepimizi birleştirmesi gereken daha önemli birşey var ve bu da başkanımızın saygı duyulan biri olması ve bu ülkenin çekirdeğini oluşturan değerlere uyması gerçeği. En önemlisi de dürüst olmak. Başkan bunu yapabilecek yetenekte değil” dedi.
ABC News’a konuşan Comey, özel bir görüşmeleri sırasında Trump’ın, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmadan konuyu açtığını ve “bunun peşinin bırakılmasını” istediği iddiasını yineledi.
Comey, “Bu kesinlikle adaletin engellendiği yönünde bir çeşit kanıt anlamına geliyor. Ben burada sadece bir görgü tanığıyım, soruşturma müfettişi ya da savcı değil; bu, onun niyetine yansıyan başka hususlara da bağlı” diye konuştu.
Trump, Comey’den Flynn’le ilgili soruşturmayı bitirmesini istediği iddiasını reddetmişti.
Trump: “Comey hapse atılmalı”
Trump ise dün Twitter’dan yaptığı açıklamada, gizli bilgileri ifşa etmek ve Kongre’ye yalan söylemekle suçladığı Comey’nin hapse atılması gerektiğini savunmuştu.
Comey röportajda, Trump’ın kendisinden “tam sadakat” beklediği iddiasını da tekrar etti ancak bu da Trump tarafından dün yalanlandı.
Comey, Rusya soruşturmasında özel yetkili savcı Mueller’ın, işini yapmasına izin verilmesi halinde “doğruları ortaya çıkaracağına” emin olduğunu belirtti.
Eski FBI Başkanı, “Bu doğrunun ne olacağını bilmiyorum. Başkan Trump ya da üst düzey ekibinden herhangi birine dokunan birşey bulunmadığına da kanaat getirebilir. Doğru bulabildiği müddetçe bunda sorun yok” dedi.
Ayrıca, Rusya’nın elinde Trump hakkında gizli bilgi olabileceği ihtimalini dışlayamayacağını kaydeden Comey, “Bence bu mümkün. Bilmiyorum. ABD’nin bir başkanı hakkında söyleyebileceğimi önceden asla düşünemeyeceğim sözler ama bu mümkün” dedi.
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