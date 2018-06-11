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Çöpe atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.06.2018 01:38 | Son Güncelleme

Gürcistan’da bozuk olduğu gerekçesi ile çöpe atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı. Görenler ise şaşkına döndü...

Gürcistan’ın Kvemo-Kartlı bölgesinin Marneuli kentindeki bir çöplüğe, bozuk olduğu düşünülerek atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı.

Edinilen bilgiye göre, tavuk yumurtaları çöplüğe atıldı. Çöpten çıkarak renkli görüntüler oluşturan civcivleri ise vatandaşlar sahiplendi.

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan Civciv yumurta çöp

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