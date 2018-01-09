Corbyn: Birleşik Krallık Brexit’ten sonra tek pazarda kalamaz

The Guardian'a konuşan kıdemli bir İşçi Partisi kaynağı, tek pazarın üye olunacak bir kulüp olmadığını, ancak olumlu getirilerini korumak için pazarlık yapmaya çalıştıklarını söyledi ve ekledi:

Ancak Corbyn, İskoçya Ulusal Partisi'nin Westminster parlamentosundaki temsilcisi Ian Blackford tarafından toplanan tek bir pazar zirvesine katılmamasının nedenlerine değinerek, bunun bir seçenek olmadığını belirtti.

İşçi Partisi'ndeki bazı milletvekilleri, Corbyn'e partinin AB yanlısı politikalarını göz önünde bulundurması ve ticaret bloğunda kalmaya bağlı kalması çağrısında bulunuyor.

"Corbyn'in Ian Blackford'a gönderdiği mektubunda söylediği gibi, zirve, tek pazarın üye olabileceğiniz bir üyelik örgütü olduğu yalana dayanıyor.

"Tek pazarın ilkelerini koruyarak iş öncelikli bir Brexit yaklaşımımız ancak AB ile müzakereler yoluyla mümkün.

"Corbyn'in sözleri, Brexit'ten sonraki geçiş döneminden daha uzun süre tek markette kalmak için kapıyı açık tutmaya ikna olduğuna inanan bazı AB yanlısı milletvekillerinde hayal kırıklığına neden oldu."

Bir İşçi Partisi milletvekili de, "Önemli olan, söz konusu olduğunda tek pazar ve gümrük birliği başta olmak üzere, tüm seçenekleri masanın üzerinde tutmaktır. Son kamuoyu oylamasında görüldüğü gibi, İşçi Partisi üyelerinin, taraftarlarının ve seçmenlerinin büyük bir çoğunluğunun buna inandıkları açık" dedi.

Habere göre Corbyn, milletvekillerine İşçi Partisi'nin hükümete karşı yeni bir adım attıklarını söyledi.

Muhalefet parti bakanlarının önümüzdeki hafta içinde politika ve stratejiyi görüştükleri toplantılar yapması ve bir değişikliğe tabi tutulması beklenmiyor.