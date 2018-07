Çorlu’da 24 Kişinin Öldüğü Tren Kazasında Sorumluluk Kimde?

CHP’li Tezcan: “Görünen görünmeyen tüm sorumluların ortaya çıkarılmasını bekliyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi kazayı siyasi tartışmayı dönüştürmeden soruşturmanın sonucunu bekleyecek.

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Bu konunun ta ihale aşamasından başlamak üzere bütün teknik yönleriyle hiç kimse korunup kollanmadan incelenmesi gerekir. Takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Teknik raporu bekleyeceğiz. Genel başkan yardımcımız Faik Öztrak başkanlığında bir heyetimiz süreci takip ediyor. Bu meselenin herhangi bir biçimde geçiştirilemeyeceğini, olayın arkasında görünenleri değil, görünmeyen bütün sorumluların da ayrıntılı olarak ortaya çıkarılmasını bekliyoruz” dedi.

Bahçeli: “Adli ve idari soruşturma acilen sonuca bağlanmalı”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise soruşturmanın hızla tamamlanmasını istedi.

Bahçeli, “Şurası açıktır ki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği her şeyin üstündedir. Bu itibarla her türlü ihtimalin dikkate alınarak, her türlü kaza riskinin önceden hesaplanarak proaktif bir müdahale ve mücadele ruhunun seferber edilmesi vazgeçilmez önemdedir. Dünkü tren kazasıyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmanın süratle tahkim ve temini sağlanarak sonuca bağlanması aciliyet celbetmektedir. Diğer yandan, eğer varsa, eğer tespiti halinde sorumlular ve ihmale davetiye çıkaranlar hakkında lazım gelen yasal işlemler ve idari tasarruflar hızla yapılmalıdır” dedi.