Coşkulu Yeni Yıl Kutlamaları

Yılbaşı gecesi dünyanın büyük kentleri başta olmak üzere birçok yerde coşkuyla kutlandı. Kutlamaların merkezinde havai fişek gösterileri ve konserler vardı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni yıl başlarken havai fişeklerin ve Big Ben saat kulesinin çan sesleri birbirine karıştı.
Thames Nehri kenarında yaklaşık 100 bin kişi toplandı. 12 dakikalık havai fişek gösterisinde 10 bin havai fişek kullanıldı ve Londra'nın sembol yapılarından London Eye, ışıklar altında kaldı.
New York'ta dondurucu soğuklara rağmen onbinlerce kişi Times Meydanı'nda yeni yılı karşıladı.
Sıfırın altında 12 dereceye varan soğukta saatlerce gece yarısını bekleyen kalabalık her yıl olduğu gibi bu yıl da kristal topun düşüşünü seyretti.
-12 derecelik sıcaklık, New York'ta yılbaşı gece yarısı kaydedilen en düşük ikinci sıcaklık oldu.
Brezilya'da Rio De Janeiro kentinin okyanusa açılan yüzü Copacabana Plajı, her yıl olduğu gibi bu yıl da partiseverlerin yeni yıl için vazgeçilmez mekanlarındandı.
Rio nüfusunun neredeyse yarısı olan 3 milyon kişinin kutlamalara katıldığı sanılıyor. Denize girerek havai fişek gösterilerini izleyen kalabalık, daha sonra konserler ve ünlü Samba okullarının gösterilerini izleyerek eğlenceye devam etti.
Yeni yıla ilk giren yerlerden olan Avustralya'nın en büyük kenti Sydney'de havai fişek gösterileri yine eski yıllardaki görkemini korudu. Yılbaşında yapılan iddialı havai fişek gösterilerini gelenek haline getiren kentte, Sydney Limanı üzerinde adeta renk yağmuru yaşandı. Gösterileri 1 milyon kişinin izlediği sanılıyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'da gri gökyüzüne ve yağmura rağmen çok sayıda kişi havai fişek gösterilerini izlemek için sokaklara çıktı.
Işıklar kenti Las Vegas da yılbaşında sokak kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 330 bin kişinin kutlamalar için kenti ziyaret ettiği sanılıyor.
Yaklaşık sekiz dakika süren havai fişek gösterisinin yanı sıra Bruno Mars, Britney Spears, Celine Dion ve the Foo Fighters gibi sanatçı ve gruplar partiseverleri sabahın ilk ışıklarına kadar yalnız bırakmadı. Üç ay önce Amerikan tarihinin ateşli silahla yapılan en büyük saldırısına maruz kalan kentte güvenlik önlemleri de üst düzeydeydi.
Kuzey Kore'nin başkenti Pyonyang'da da yılbaşı havai fişek gösterileri eşliğinde coşkuyla kutlandı.
Geçen yılbaşı İstanbul Ortaköy'deki Reina adlı eğlence merkezine düzenlenen ve 39 kişinin öldüğü saldırının ardından Türkiye'de geniş önlemler alındı. Yüz kadar kişi Reina'nın önünde anma töreni düzenledi. İstanbul'da yılbaşı gecesi 37 bin polis görev yaptı, Taksim Meydanı'nın da aralarında bulunduğu birçok alan kutlamalara kapatıldı. Yılbaşı gecesi İstanbul'a kamyon ve tırların girişi yasaklandı.
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