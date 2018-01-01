HABER

Coşkulu Yeni Yıl Kutlamaları

01.01.2018 19:36 | Son Güncelleme 5 saat önce

Yılbaşı gecesi dünyanın büyük kentleri başta olmak üzere birçok yerde coşkuyla kutlandı. Kutlamaların merkezinde havai fişek gösterileri ve konserler vardı.

Yılbaşı gecesi dünyanın büyük kentleri başta olmak üzere birçok yerde coşkuyla kutlandı. Kutlamaların merkezinde havai fişek gösterileri ve konserler vardı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni yıl başlarken havai fişeklerin ve Big Ben saat kulesinin çan sesleri birbirine karıştı.

Thames Nehri kenarında yaklaşık 100 bin kişi toplandı. 12 dakikalık havai fişek gösterisinde 10 bin havai fişek kullanıldı ve Londra'nın sembol yapılarından London Eye, ışıklar altında kaldı.

New York'ta dondurucu soğuklara rağmen onbinlerce kişi Times Meydanı'nda yeni yılı karşıladı.

Sıfırın altında 12 dereceye varan soğukta saatlerce gece yarısını bekleyen kalabalık her yıl olduğu gibi bu yıl da kristal topun düşüşünü seyretti.

-12 derecelik sıcaklık, New York'ta yılbaşı gece yarısı kaydedilen en düşük ikinci sıcaklık oldu.

Brezilya'da Rio De Janeiro kentinin okyanusa açılan yüzü Copacabana Plajı, her yıl olduğu gibi bu yıl da partiseverlerin yeni yıl için vazgeçilmez mekanlarındandı.

Rio nüfusunun neredeyse yarısı olan 3 milyon kişinin kutlamalara katıldığı sanılıyor. Denize girerek havai fişek gösterilerini izleyen kalabalık, daha sonra konserler ve ünlü Samba okullarının gösterilerini izleyerek eğlenceye devam etti.

Yeni yıla ilk giren yerlerden olan Avustralya'nın en büyük kenti Sydney'de havai fişek gösterileri yine eski yıllardaki görkemini korudu. Yılbaşında yapılan iddialı havai fişek gösterilerini gelenek haline getiren kentte, Sydney Limanı üzerinde adeta renk yağmuru yaşandı. Gösterileri 1 milyon kişinin izlediği sanılıyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gri gökyüzüne ve yağmura rağmen çok sayıda kişi havai fişek gösterilerini izlemek için sokaklara çıktı.

Işıklar kenti Las Vegas da yılbaşında sokak kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 330 bin kişinin kutlamalar için kenti ziyaret ettiği sanılıyor.

Yaklaşık sekiz dakika süren havai fişek gösterisinin yanı sıra Bruno Mars, Britney Spears, Celine Dion ve the Foo Fighters gibi sanatçı ve gruplar partiseverleri sabahın ilk ışıklarına kadar yalnız bırakmadı. Üç ay önce Amerikan tarihinin ateşli silahla yapılan en büyük saldırısına maruz kalan kentte güvenlik önlemleri de üst düzeydeydi.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyonyang'da da yılbaşı havai fişek gösterileri eşliğinde coşkuyla kutlandı.

Geçen yılbaşı İstanbul Ortaköy'deki Reina adlı eğlence merkezine düzenlenen ve 39 kişinin öldüğü saldırının ardından Türkiye'de geniş önlemler alındı. Yüz kadar kişi Reina'nın önünde anma töreni düzenledi. İstanbul'da yılbaşı gecesi 37 bin polis görev yaptı, Taksim Meydanı'nın da aralarında bulunduğu birçok alan kutlamalara kapatıldı. Yılbaşı gecesi İstanbul'a kamyon ve tırların girişi yasaklandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam yeni bölüm var mı? İşte 1 Ocak Show TV yayın akışı

Çukur 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam yeni bölüm var mı? İşte 1 Ocak Show TV yayın akışı

Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı

Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı

Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlendi

Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlendi

Otomobilde cinsel ilişkiye giren genç kız öldü

Otomobilde cinsel ilişkiye giren genç kız öldü

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Netanyahu: İran'da rejim düştüğünde İranlılar ve İsrailliler yeniden arkadaş olacak

Netanyahu: İran'da rejim düştüğünde İranlılar ve İsrailliler yeniden arkadaş olacak

Korkutan açıklama: Savaş olasılığı her zamankinden fazla

Korkutan açıklama: Savaş olasılığı her zamankinden fazla

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez

Yeni Zelandalılar sahilde alkol yasağını kumdan adayla deldi

Yeni Zelandalılar sahilde alkol yasağını kumdan adayla deldi

Son dakika! ABD İsrail'e yeşil ışık yaktı: Öldürülecek

Son dakika! ABD İsrail'e yeşil ışık yaktı: Öldürülecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.