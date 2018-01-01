Coşkulu Yeni Yıl Kutlamaları

Yılbaşı gecesi dünyanın büyük kentleri başta olmak üzere birçok yerde coşkuyla kutlandı. Kutlamaların merkezinde havai fişek gösterileri ve konserler vardı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni yıl başlarken havai fişeklerin ve Big Ben saat kulesinin çan sesleri birbirine karıştı.

Thames Nehri kenarında yaklaşık 100 bin kişi toplandı. 12 dakikalık havai fişek gösterisinde 10 bin havai fişek kullanıldı ve Londra'nın sembol yapılarından London Eye, ışıklar altında kaldı.

New York'ta dondurucu soğuklara rağmen onbinlerce kişi Times Meydanı'nda yeni yılı karşıladı.

Sıfırın altında 12 dereceye varan soğukta saatlerce gece yarısını bekleyen kalabalık her yıl olduğu gibi bu yıl da kristal topun düşüşünü seyretti.

-12 derecelik sıcaklık, New York'ta yılbaşı gece yarısı kaydedilen en düşük ikinci sıcaklık oldu.

Brezilya'da Rio De Janeiro kentinin okyanusa açılan yüzü Copacabana Plajı, her yıl olduğu gibi bu yıl da partiseverlerin yeni yıl için vazgeçilmez mekanlarındandı.

Rio nüfusunun neredeyse yarısı olan 3 milyon kişinin kutlamalara katıldığı sanılıyor. Denize girerek havai fişek gösterilerini izleyen kalabalık, daha sonra konserler ve ünlü Samba okullarının gösterilerini izleyerek eğlenceye devam etti.