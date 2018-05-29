Cottarelli Kabinesini Sunuyor         

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella hükümeti kurmakla görevlendirdiği Carlo Cottarelli’yi kabul ediyor.

Mattarella, 5-Yıldız Hareketi ve sağ kanat Lig’in kurduğu koalisyon hükümetinin listesindeki ekonomi bakanını veto etmiş ardından da hükümeti kurma görevini Cottarelli’ye vermişti.

Eski bir IMF çalışanı olan ekonomist Cottarelli’nin kabinesini Mattarella’ya sunduktan sonra parlamentodan güvenoyu alması gerekiyor.

5-Yıldız Hareketi ve Lig güvenoyu vermeyeceklerini belirttiler.

Bu, Cottarelli’nin kabinesinin güvenoyu almasının zor olduğu anlamına geliyor.

Bu durumda, Cottarelli ülkeyi bahardaki seçimlere kadar geçici bir hükümet kurarak idare edecek.

İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, İtalya’nın kaderinin Avrupa olduğunu belirtti ve siyasi belirsizliğin Avrupa’nın en büyük üçüncü ekonomisini yeni bir krizle tehdit ettiğini belirtti.

Visco, yatırımcıların ekonomik kriz nedeniyle birikimlerinin değer kaybettiğini görmesi halinde sistemden kaçacağını ve yabancı yatırımcıların bu konuda en hızlı olduklarını da söyledi.