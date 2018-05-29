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Cottarelli Kabinesini Sunuyor         

29.05.2018 17:22 | Son Güncelleme

Ekonomist Cottarelli’nin kabinesini Mattarella’ya sunduktan sonra parlamentodan güvenoyu alması gerekiyor. Ancak 5-Yıldız Hareketi ve Lig güvenoyu vermeyeceklerini açıkladılar

Cottarelli Kabinesini Sunuyor         

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella hükümeti kurmakla görevlendirdiği Carlo Cottarelli’yi kabul ediyor.

Mattarella, 5-Yıldız Hareketi ve sağ kanat Lig’in kurduğu koalisyon hükümetinin listesindeki ekonomi bakanını veto etmiş ardından da hükümeti kurma görevini Cottarelli’ye vermişti.

Eski bir IMF çalışanı olan ekonomist Cottarelli’nin kabinesini Mattarella’ya sunduktan sonra parlamentodan güvenoyu alması gerekiyor.

5-Yıldız Hareketi ve Lig güvenoyu vermeyeceklerini belirttiler.

Bu, Cottarelli’nin kabinesinin güvenoyu almasının zor olduğu anlamına geliyor.

Bu durumda, Cottarelli ülkeyi bahardaki seçimlere kadar geçici bir hükümet kurarak idare edecek.

İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, İtalya’nın kaderinin Avrupa olduğunu belirtti ve siyasi belirsizliğin Avrupa’nın en büyük üçüncü ekonomisini yeni bir krizle tehdit ettiğini belirtti.

Visco, yatırımcıların ekonomik kriz nedeniyle birikimlerinin değer kaybettiğini görmesi halinde sistemden kaçacağını ve yabancı yatırımcıların bu konuda en hızlı olduklarını da söyledi.

İtalya’nın hali Yunanistan’ı endişelendirdi

İtalya’nın komşusu Yunanistan gelişmelerden endişeli. Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Atina’nın istikrarlı, demokratik ve Avrupa yanlısı bir İtalya görmek istediğini ve muhtemel bir finansal kargaşadan endişelendiğini kaydetti.

Kotzias bu açıklamayı Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass’la Berlin’de düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı.

Yunanistan yıllardır ekonomik darboğazdan kurtulmaya çalışıyor.

İtalya’da da piyasalar endişeli. İtalya borsası güne 1,8 düşüşle başladı. Faiz oranı da yüzde 2,9.

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