CPJ: Dünyada En Çok Gazeteciyi Hapse Atan Ülke Türkiye

Türkiye basın özgürlüğü konusunda Dünya sıralamasında hızla alt sıralara düşerken Türkiye’deki durumu yakından izleyen kurumlardan biri olan “Gazetecileri Koruma Komitesi” Avrupa ve Orta Asya Programları Koordinatörü Nina Ognianova, Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulundu. Ognianova, Türkiye’nin basın özgürlüğü konusunda kötü bir karnesi olduğunu söylerken dünyada en çok tutuklu gazetecinin bulunduğu ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattı.
“Türkiye son yıllarda dünyada en çok gazeteciyi hapse atan ülke haline geldi. Bizim kayıtlarımıza göre özellikle 2013 yılından bu yana tüm dünyada en çok gazetecinin hapse atıldığı ülke durumunda. Özellikle başarısız darbe girişiminin ardından basına yönelik baskılar çok yoğun bir hal aldı. Bağımsız gazetecilik ve hassas bazı konular konusundaki haberlere yönelik olarak baskının arttığını ve medyada adeta bir temizlik kampanyası başlatıldığını görüyoruz. Bizim kayıtlarımıza göre geçen yılın Aralık ayı itibariyle en az 73 gazeteci hapiste. Aralarında iki yerel muhabirin de bulunduğu bu gazetecilerin tamamı devlete karşı suç işlemekle itham ediliyor. Bu Türkiye açısından özel bir durum. Türkiye, gazetecilere karşı anti-terör yasalarını kullanıyor. Terör yasaları gazetecilerin yaptıkları haberler nedeniyle uygulanıyor ve bu haberlerde gazetecilerin terörist grupların propagandasını yaptıkları söyleniyor. Üstelik bu suçlamalar medyanın her kesiminden çalışanları kapsıyor. Editörlerden, muhabirlere, yorumculardan, internet yazarlarına kadar her kesimden gazeteci bu suçlamalarla karşı karşıya kalıyor”
Türkiye’de mevcut durumu yakından takip ettiklerini söyleyen Ognianova, ülkede basına yönelik baskılar nedeniyle Türkiye hakkında hergün bir bülten yayınladıklarını söylüyor.
“Biz gerçekten benzeri olmayan bir faaliyet gösteriyoruz. İki yılı aşkın bir süredir, günlük olarak Türkiye'de baskılar, basın özgürlüğü ve basınla karşı yapılan saldırılarla ilgili bir bülten yayınlıyoruz. Bu tarz günlük bir yayını başka hiçbir ülke için yapmıyoruz ki dünya üzerinde takip ettiğimiz çok sayıda ülke var. Bu da basın özgürlüğü konusunda Türkiye'de ne kadar büyük ve kapsamlı bir sorun olduğunun işareti. Bu durum bizi Türkiye konusunda farklı bir yaklaşım geliştirmeye ve günlük olarak gelişmeleri izlemeye mecbur bırakıyor”
CPJ iki yıl öncesine kadar Türkiye’de hükümet yetkilileriyle sorunlar hakkında diyalog kurabildiklerini, ancak bugün o kanalın da kapandığını söylüyor. Nina Ognianova, Avrupa Birliği
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