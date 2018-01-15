Cranberries Grubunun Solisti Dolores O’Riordan Hayatını Kaybetti

İrlandalı ünlü rock grubu Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan, stüdyo kaydı için bulunduğu Londra'da hayatını kaybetti.

46 yaşındaki O'Riordan otel odasında ölü bulundu. Yapılan açıklamada, O'Riordan'ın ani ölümünün ailesini derinden sarstığı belirtildi ve mahremiyetlerine saygı gösterilmesi istendi.

Kısa süre önce boşanan, üç çocuk sahibi O'Riordan'ın ölüm nedeni hakkında açıklama yapılmadı.

U2'dan sonra en çok satan İrlandalı ikinci grup olan "The Cranberries”, 1993'te çıkardığı ilk albümle şöhreti yakalamış, "Zombie” , "Linger” ve "Animal Instinct” gibi şarkılarıyla milyonlarca albüm satmıştı.

Dolores O'Riordan, 2003'te gruptan ayrılmış ve solo iki albüm yapmıştı. Grup, 2009'da yeniden biraraya gelmişti.

Son albümünü 2017 yılının başında çıkaran grubun ABD ve Avrupa turnesi ise O'Riordan'ın bel ağrılarından kaynaklanan sağlık sorunları gerekçe gösterilerek iptal etmişti.

O'Riordan geçen yıl kendisine bipolar bozukluk tanısı konulduğunu ve kariyeri boyunca depresyonla mücadele ettiğini açıklamıştı.