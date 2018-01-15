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Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan hayatını kaybetti

15.01.2018 20:43 | Son Güncelleme 4 saat önce

İrlandalı ünlü rock grubu The Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan'ın 46 yaşında Londra'da hayatını kaybettiği belirtildi.

Getty Images

İrlandalı ünlü rock grubu The Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan'ın 46 yaşında Londra'da hayatını kaybettiği belirtildi.

İrlanda devlet televizyonu RTE O'Riordan'ın kayıt yaparken aniden yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İrlandalı grup 1990'lı yıllarda "Linger" adlı şarkıyla meşhur olmuş ve 40 milyondan fazla albüm satmıştı.

Cranberries Türk dinleyiciler tarafından da özellikle "Zombie" adlı şarkısıyla tanınıyordu.

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