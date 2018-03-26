Cruyff'un son kramponları 30 bin euroya satıldı, Sierra Leone'de okul yaptırılacak

Hollanda ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Johan Cruyff'un ölmeden kısa süre önce giydiği son kramponlar, açık arttırma sonucu 30 bin euroya satıldı. Kramponlardan elde edilen gelir ile Afrika ülkesi Sierra Leone'de engelli ve yetim çocuklar için bir okul yaptırılacak.

Rotterdam Pazar Vakfı tarafından düzenlenen açık artırmada, kramponlar için en son 27 bin 500 euro teklif edildi.

Kramponları üreten fabrikanın sahibi, fiyatı 30 bin euroya çıkarttı.

Fabrika sahibi böylece kramponların yeni sahibi oldu.

Rotterdam Pazar Vakfı Sözcüsü Sander de Kramer, oldukça önemli bir gelir elde ettiklerini, bu para ile çok iyi bir okul yapabileceklerini söyledi.

Cruyff'un, çocukların geleceği konusunda oldukça duyarlı olduğunu vurgulayan sözcü, bu nedenle Sierra Leone'deki okula, efsanevi futbol adamı ile eşi Danny Cruyff'un adlarının verileceğini açıkladı.

İspanya'daki bir turnuvada giymişti

"Efsane 14 numara" olarak bilinen Cruyff, açık arttırma ile satılan ayakkabıları, ölümünden kısa süre önce İspanya'da eski futbolcular arasında düzenlenen bir turnuvada giydi.