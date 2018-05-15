HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Adayı Demirtaş’ın Tahliyesi İçin Başvuru

15.05.2018 23:54 | Son Güncelleme

HDP, Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın seçimde eşit yarışabilmesi için tutukluluğuna neden olan davada tutuksuz yargılanmasını talep etti

Cumhurbaşkanı Adayı Demirtaş’ın Tahliyesi İçin Başvuru

HDP, Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın seçimde eşit yarışabilmesi için tutukluluğuna neden olan davada tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Demirtaş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “terör örgütü üyeliği”, “terör propagandası” gibi pek çok suçlamayı içeren dava dosyası nedeniyle hakkında tutuklu yargılama kararı olduğundan Edirne Cezaevi’nde tutuluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ise, Demirtaş hakkında kesinleşmiş cezai hüküm bulunmaması dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde aday olmasına onay verdi. Ancak Demirtaş’ın tutuklu olması nedeniyle diğer adaylar gibi meydanlarda mitingler düzenlemesi, konuşmalar yapması imkanı olmaması nedeniyle “eşitlik” ilkesi bakımından tartışma yaşanıyor.

HDP, bugün İstanbul Milletvekili Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı davada tahliye olması için Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Demirtaş’ın Avukatı Mahsuni Karaman, “Bu başvurumuz Selahattin Demirtaş’ın kişisel tahliye talebinden ibaret değildir, bu başvuru milyonlarca seçmenin iradesini temsil etmektedir. Milyonlarca seçmen, Cumhurbaşkanı adayı gösterilmiş Demirtaş’ı bizzat dinleme, kampanyasını talip etme hakkına sahip” ifadelerini kullandı.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran da, “Aslında Demirtaş’a tahliye talebinden öte HDP olarak Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ni içine düştüğü acizlikten çıkarma başvurusunda bulunuyoruz. Demirtaş’ın tutuksuz yargılanması gerekirdi. Bugüne kadar tahliye edilmemesi bile büyük bir ayıptır. Demirtaş’ın tahliyesi, milyonlarca vatandaşın talebidir. Bu sese kulak verin. Biz inanıyoruz, halen hukukçular ve adalete inanlar var. Bugün onun tahliyesi önünde duranlar bilmelidir ki 24 Haziran’da tarihin en büyük yenilgisini taşıyacaklar. Bu halk aka aka iradesine sahip çıkıp, iradesini dört duvar arasından çıkarmayı bilecektir” dedi.

Başvuru dilekçesinde AİHS ve eşitlik anımsatması

Avukat Karaman ile diğer avukatlarca hazırlanan başvuru dilekçesinde ise, Türkiye’nin imzacısı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) atıflarda bulunuldu. Dilekçede, Demirtaş’ın tutukluluğuna devam kararı verilmesiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 19. Maddesi yanı sıra AİHS’in kişi özgürlüğünü güvence altına alan 5. Maddesi’nin ihlal edilmiş olacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra AİHS’nin ek protokolüyle “serbest seçim hakkı”na yer verildiği belirtilerek, “Tutukluluk süresinin 1 yıl 6 ayı aşmış olması, Delillerin toplanmış ve etki edilebilecek herhangi bir delilin bulunmaması, Milletvekili olması ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşmiş olması karşısında kaçma şüphesini değil, kaçmayacağını gösteren somut olguların bulunması” gerekçeleriyle Demirtaş’ın tahliyesi talep edildi.

Dilekçede, seçimlerde adaylara eşit yarış imkanı tanınması gerektiği kaydederek, özetle şunlar da ifade edildi:

“Gerek Anayasa gerekse 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca seçimlere ilişkin ilkelerin en belirleyici olanları eşitlik ve serbestlik ilkeleridir. Eşitlik ve serbestlik ilkeleri, seçmenin seçme ve oy hakkını kapsadığı gibi, seçime katılacak adayların kullanacağı olanaklar ve yetkiler için de geçerlidir. Halen milletvekili olan ve bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, yaklaşık 20 milyon nüfusa tekabül edecek şekilde 6 milyonu aşkın seçmenin oyunu alan müvekkilin, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine ‘tutukluluk şartlarında’ katılıyor olmasının, serbest seçim hakkını tamamen ortadan kaldırdığı bir vakadır.”

Dilekçede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) daha önce görüştüğü benzer davalara da ayrıntılışekilde yer verildiği görüldü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Niğde'de vatandaşa fırça: Bir sus ya!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Niğde'de vatandaşa fırça: Bir sus ya!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler

Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan Londra'da Musevi Cemaati üyelerini kabul etti

Erdoğan Londra'da Musevi Cemaati üyelerini kabul etti

Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek

Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek

Almanya Başbakanı Merkel, Filistinlileri suçladı: Huzursuzluk yaratıyorlar

Almanya Başbakanı Merkel, Filistinlileri suçladı: Huzursuzluk yaratıyorlar

Kuzey Kore, Güney Kore görüşmesini iptal etti

Kuzey Kore, Güney Kore görüşmesini iptal etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

Gazze'de İsrail'le birlikte 60 sivili katleden ABD Başkanı Trump'tan Ramazan mesajı!

Gazze'de İsrail'le birlikte 60 sivili katleden ABD Başkanı Trump'tan Ramazan mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.