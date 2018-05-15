Cumhurbaşkanı Adayı Demirtaş’ın Tahliyesi İçin Başvuru

Demirtaş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “terör örgütü üyeliği”, “terör propagandası” gibi pek çok suçlamayı içeren dava dosyası nedeniyle hakkında tutuklu yargılama kararı olduğundan Edirne Cezaevi’nde tutuluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ise, Demirtaş hakkında kesinleşmiş cezai hüküm bulunmaması dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde aday olmasına onay verdi. Ancak Demirtaş’ın tutuklu olması nedeniyle diğer adaylar gibi meydanlarda mitingler düzenlemesi, konuşmalar yapması imkanı olmaması nedeniyle “eşitlik” ilkesi bakımından tartışma yaşanıyor.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran da, “Aslında Demirtaş’a tahliye talebinden öte HDP olarak Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ni içine düştüğü acizlikten çıkarma başvurusunda bulunuyoruz. Demirtaş’ın tutuksuz yargılanması gerekirdi. Bugüne kadar tahliye edilmemesi bile büyük bir ayıptır. Demirtaş’ın tahliyesi, milyonlarca vatandaşın talebidir. Bu sese kulak verin. Biz inanıyoruz, halen hukukçular ve adalete inanlar var. Bugün onun tahliyesi önünde duranlar bilmelidir ki 24 Haziran’da tarihin en büyük yenilgisini taşıyacaklar. Bu halk aka aka iradesine sahip çıkıp, iradesini dört duvar arasından çıkarmayı bilecektir” dedi.

Başvuru dilekçesinde AİHS ve eşitlik anımsatması

Avukat Karaman ile diğer avukatlarca hazırlanan başvuru dilekçesinde ise, Türkiye’nin imzacısı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) atıflarda bulunuldu. Dilekçede, Demirtaş’ın tutukluluğuna devam kararı verilmesiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 19. Maddesi yanı sıra AİHS’in kişi özgürlüğünü güvence altına alan 5. Maddesi’nin ihlal edilmiş olacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra AİHS’nin ek protokolüyle “serbest seçim hakkı”na yer verildiği belirtilerek, “Tutukluluk süresinin 1 yıl 6 ayı aşmış olması, Delillerin toplanmış ve etki edilebilecek herhangi bir delilin bulunmaması, Milletvekili olması ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşmiş olması karşısında kaçma şüphesini değil, kaçmayacağını gösteren somut olguların bulunması” gerekçeleriyle Demirtaş’ın tahliyesi talep edildi.