Cumhurbaşkanı Adayları Son Mitinglerini Yaptı

Türkiye’de yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere bir gün kala adaylar son kez miting meydanlarına çıktı.

İstanbul’da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları sandığa çağırdı. Erdoğan, hastaneler, ulaştırma altyapısı gibi icraatlerini sıralayarak, bu işleri liderliğinin kanıtı olarak gösterdi ve rakiplerinin vizyondan yoksun olduğunu savundu.

Türkiye’yi 2003’ten bu yana önce başbakan, 2014’ten itibaren de halk tarafından doğrudan seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak yöneten Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı deneyim gerektirir” mesajını verdi.

Seçimleri planlanandan bir yıl önceye çeken 64 yaşındaki Erdoğan, cumhurbaşkanına yürütmenin başı olarak geniş yetkiler tanıyan yeni sistemin Türkiye’ye istikrar ve refah kazandıracağını söyledi. Ancak bazı çevreler, bu sistemin “tek adam iktidarı”na neden olabileceği eleştirisinde bulunuyor.

Anketlere göre Erdoğan’ın en yakın rakibi olan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de son mitingini İstanbul’da düzenledi. Yüz binlerce kişinin katıldığı mitingde İnce’nin, kendinden emin ve mücadeleci bir görünüm sergilediği gözlendi. İnce, “Erdoğan gidiyorsun” dedi ve onun için “faşist” nitelemesini kullandı.