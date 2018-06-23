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Cumhurbaşkanı Adayları Son Mitinglerini Yaptı

23.06.2018 18:55 | Son Güncelleme

Türkiye’de yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere bir gün kala adaylar son kez miting meydanlarına çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm vatandaşları oy kullanmaya çağırdı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de, "Erdoğan gidiyorsun" mesajını verdi ve Erdoğan için "faşist" dedi

Cumhurbaşkanı Adayları Son Mitinglerini Yaptı

Türkiye’de yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere bir gün kala adaylar son kez miting meydanlarına çıktı.

İstanbul’da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları sandığa çağırdı. Erdoğan, hastaneler, ulaştırma altyapısı gibi icraatlerini sıralayarak, bu işleri liderliğinin kanıtı olarak gösterdi ve rakiplerinin vizyondan yoksun olduğunu savundu.

Türkiye’yi 2003’ten bu yana önce başbakan, 2014’ten itibaren de halk tarafından doğrudan seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak yöneten Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı deneyim gerektirir” mesajını verdi.

Seçimleri planlanandan bir yıl önceye çeken 64 yaşındaki Erdoğan, cumhurbaşkanına yürütmenin başı olarak geniş yetkiler tanıyan yeni sistemin Türkiye’ye istikrar ve refah kazandıracağını söyledi. Ancak bazı çevreler, bu sistemin “tek adam iktidarı”na neden olabileceği eleştirisinde bulunuyor.

Anketlere göre Erdoğan’ın en yakın rakibi olan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de son mitingini İstanbul’da düzenledi. Yüz binlerce kişinin katıldığı mitingde İnce’nin, kendinden emin ve mücadeleci bir görünüm sergilediği gözlendi. İnce, “Erdoğan gidiyorsun” dedi ve onun için “faşist” nitelemesini kullandı.

Ancak İnce’nin konuşmasının yarısında, ana akım Türk medyasının, yayını keserek, aynı gün içinde İstanbul’un farklı mahallelerinde birden çok miting yapan Erdoğan’ın ikinci mitingine bağlandığı görüldü. Erdoğan, Türkiye’nin şu anda dünyanın en önde gelen ekonomilerinden biri olduğunu ilan ederek, 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 7’nin üzerinde büyümenin kaydedildiğini söyledi.

HDP’nin cezaevinden adayı olan Selahattin Demirtaş da Twitter üzerinden son mesajlarını verdi. Özellikle gençlere seslenen Demirtaş, “”İlk defa oy kullanacak genç arkadaşlarım; bu seçimin kaderini en çok da siz belirleyeceksiniz” diye yazdı. Demirtaş, sakin ve gerilimden uzak bir seçim gününün geçmesini beklediğini belirtti.

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