Cumhurbaşkanı Adaylarına Basın Özgürlüğü Mektubu

24 Haziran’da yapılacak seçimlerde Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün korunması ve güçlendirilmesini isteyen 17 uluslararası gazetecilik, yayıncılık, basın ve ifade özgürlüğü kuruluşu Cumhurbaşkanı adaylarına mektup yazıp, bağımsız ve gazeteciliğin güçlendirilmesini istedi. 17 uluslararası kuruluş tarafından, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına Açık Mektup” başlığıyla yazılan mektupta, hapiste olan tüm gazeteciler tahliye edilmesi ve haklarında açılmış tüm davaların düşürülmesi istendi. Cumhurbaşkanı adaylarına yazılan mektup, Alman Yazarlar Birliği, Amerikan Yazarlar Birliği, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF), Avrupa Gazeteciler Derneği (AEJ), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Danimarka Yazarlar Birliği,Dünya Gazeteler ve Haber Yayıncıları Derneği (WAN-IFRA),Global Editors Network (GEN), Güneydoğu Avrupa Medya Kurumu, Index on Censorship, International Press Institute (IPI),İsveç Yazarlar Birliği, Norveç Yazarlar Birliği, Ossigeno per l’Informazione, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Transeuropa - Osservatorio Balcani e Caucaso (OBCT), Uluslararası Karikatürist Hakları Ağı (CRNI) tarafından ortak kaleme alındı.

‘Döneminiz çok kritik bir zamanda başlıyor’ Cumhurbaşkanı adaylarına gönderilen mektupta, “Döneminiz çok kritik bir zamanda başlıyor. Ülkenizde ifade özgürlüğü özellikle son iki yılda büyük bir gerilemeye maruz kaldı. Bugüne kadar 150 gazeteci hapsedilmiş, binlerce muhalif fikir önderi işinden edilmiş ve çoğu ülkeyi terk etmiştir. Biz aşağıda imzası bulunan uluslararası ifade hürriyeti kuruluşları olarak, önümüzdeki dönemde hukukun üstünlüğünü temel ilke edinerek ve Türkiye’de basın özgürlüğü ve bağımsız gazeteciliğin korunarak güçlendirilmesi için şu hususları öncelikli olarak dikkate almanızı rica ediyoruz” denildi. Göreve gelecek cumhurbaşkanından şu taleplerde bulunuldu: - İfade özgürlüğü hakkını kullanmış ve görevini yaptığı için hapsedilmiş tüm gazeteciler tahliye edilerek haklarında açılmış tüm davalar düşürülmeli - Şu an gazetecileri yargılamak için kullanılan ceza hukukunda, özellikle de Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü önündeki ana engellerden olan Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Yasasında bir reform yapılmalı