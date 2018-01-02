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Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ocak'ta Fransa'yı ziyaret edecek

DÜNYA HABERLERİ | 02.01.2018 17:13 | Son Güncelleme 7 saat önce

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak 5 Ocak'ta Fransa'yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ocak'ta Fransa'yı ziyaret edecek

Reuters'ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı yazılı açıklamada Erdoğan'ın Macron ile ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştireceğini, ikili ve bölgesel konuları ele alacağını belirtti.

"Fransa yaklaşık altı asırlık tarihi ve çok boyutlu ilişkilere sahip olduğumuz, önemli bir ticari ve ekonomik ortağımız, önde gelen bir müttefikimizdir. Terörle mücadele başta olmak üzere küresel ve bölgesel sınamalar karşısında Fransa'yla her düzeyde yoğun bir diyalog sürdürülmektedir. Köklü ilişkilerimiz karşılıklı yatırımlar, enerji, savunma sanayi, bilim ve teknoloji, ulaştırma, kültür ve eğitim gibi geniş bir yelpazede önemli projelerle daha da pekişmektedir" diyen Kalın, "Ziyarette Kudüs, Suriye, Irak ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacaktır" dedi.

Macron'un ofisinden bir yetkili ise Erdoğan ve Macron'un görüşmelerinde Suriye konusunun gündemin ilk sırada yer alacağını belirtti.

Suriye konusunun yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından Ortadoğu sorunun da ele alınacağını belirten yetkili, Erdoğan-Macron görüşmesinde "insan hakları konusunun da gündeme getirileceğini" belirtti.

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Fransa Fransa Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Emmanuel Macron

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
fırçasını atmaya gidiyor :D
@smdemir43 AYAĞINA ĞİTTİĞİNE ĞÖRE AĞA BABALARININ TALİMATLARINI ALMAYA GİDİYOR...
MADEMKİ FRANSAYA GİDİYORUZ ONLARIN GERÇEK DOST OLDUKLARINI GÖSTERMESİ İÇİN TÜRKİYEYE SAVAŞ UÇAĞI FABRİKASI KRUMAYA YARDIMCI OLACAKLARMI OLMAYACAKLARMI SORMAK GEREKİR. BAKINIZ PUTİN DOST OLDUĞUNU GÖSTERDİ S 400 LERDE ELİNDEN GELEN KOLAYLIĞI GÖSTERDİ TÜM TÜRKİYEYE. ŞİMDİ TÜRKİYE BU SONUCA KİTLENDİ FRANSA İÇİN.
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