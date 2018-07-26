Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

AFP haber ajansının geçtiği fotoğraflarda, Güney Afrika’daki "Türkiye Birlik Ağı” (TSN) destekçilerinin Türkiye’de kamu çalışanlarının işlerinin son verilmesine ve gazetecilerin hapiste olmasına tepki gösteren pankartlar taşıdığı görüldü.
Fotoğraflarda aynı zamanda eylemciler ile Erdoğan destekçilerinin karşılıklı atıştığı anlaşılıyor.
Afrika Haber Ajansı‘nın haberine göre, “Türkiye Birlik Ağı”nın (TSN) Geçici Başkanı Majesty Mnyandu, “Biz barışçıl ancak kararlı biçimde Erdoğan’ın Türkiye’deki yönetimini protesto ediyorduk. Bir anda elçilik binasından güvenlik görevlileri çıktı ve bize saldırdı. Birisi suratıma tekme attı. Gördüğünüz gibi yüzüm kanıyor” dedi. Mnyandu şöyle devam etti:
“Tavırlarına gerçekten çok şaşırdık. Burası Güney Afrika, özgür bir ülke. Engellenmemize müsaade etmeyeceğiz, Erdoğan pankartlarımızı görene kadar buradan ayrılmayacağız. O gelene kadar burada bekleyeceğiz.”
Güney Afrika'da büyükelçilik hizmet binası açılışında konuşan Erdoğan, "FETÖ’nün en çok faal olduğu ülkelerden bir tanesi ne yazık ki Güney Afrika." demişti.
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