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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

DÜNYA HABERLERİ  | 26.07.2018 22:20 | Son Güncelleme

BRICS zirvesi için Güney Afriaka’ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Pretoria Türk Büyükelçiliği dışında göstericiler protesto etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

AFP haber ajansının geçtiği fotoğraflarda, Güney Afrika’daki "Türkiye Birlik Ağı” (TSN) destekçilerinin Türkiye’de kamu çalışanlarının işlerinin son verilmesine ve gazetecilerin hapiste olmasına tepki gösteren pankartlar taşıdığı görüldü.

Fotoğraflarda aynı zamanda eylemciler ile Erdoğan destekçilerinin karşılıklı atıştığı anlaşılıyor.

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Afrika Haber Ajansı‘nın haberine göre, “Türkiye Birlik Ağı”nın (TSN) Geçici Başkanı Majesty Mnyandu, “Biz barışçıl ancak kararlı biçimde Erdoğan’ın Türkiye’deki yönetimini protesto ediyorduk. Bir anda elçilik binasından güvenlik görevlileri çıktı ve bize saldırdı. Birisi suratıma tekme attı. Gördüğünüz gibi yüzüm kanıyor” dedi. Mnyandu şöyle devam etti:

"ERDOĞAN PANKARTLARIMIZI GÖRENE KADAR BURADAN AYRILMAYACAĞIZ"

“Tavırlarına gerçekten çok şaşırdık. Burası Güney Afrika, özgür bir ülke. Engellenmemize müsaade etmeyeceğiz, Erdoğan pankartlarımızı görene kadar buradan ayrılmayacağız. O gelene kadar burada bekleyeceğiz.”

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Güney Afrika'da büyükelçilik hizmet binası açılışında konuşan Erdoğan, "FETÖ’nün en çok faal olduğu ülkelerden bir tanesi ne yazık ki Güney Afrika." demişti.

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