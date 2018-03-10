Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afrin'e Girdik Giriyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’de AK Parti’nin 6. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde Afrin operasyonu ve Fethullah Gülen yapılanması vardı.

Afrin’de öldürülen terrorist sayısını 3 bin 213 olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mehmetçiğimiz ilerliyor Afrin’e. İnşallah, Afrin’e girdik giriyoruz” dedi.

Erdoğan, “Eğer biz teröristler ve Suriye’de gördüğümüz kimi ülkeler gibi vidanımızı, ahlakımızı, hassasiyetlerimizi rafa kaldırmış olsak Afrin’i ele geçirmek iç günlük işti” diyen Erdoğan, terör örgütünün ve onu destekleyenlerin Suriye’deki amaçlarını bildikleri için üzerlerine gittiklerini ve gideceklerini vurguladı.

Erdoğan, “Kimse bize yanlış bakmasın. Eğer bize yanlış bakarlarsa, o zaman iki parmağımız bunların iki gözünde olur” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile ilgili NATO’ya da çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı, “Bu kadar mücadele veriyoruz. Türkiye NATO'nun üyesi değil mi? Neredesin? Afganistan'da çağırdın geldik. E şimdi de ben çağırıyorum, hadi bakalım Suriye’ye gel, niye gelmiyorsun?” diye seslendi.