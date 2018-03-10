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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afrin'e Girdik Giriyoruz'

10.03.2018 16:45 | Son Güncelleme

Mersin’de AK Parti’nin 6. Olağan İl Kongresi’nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mehmetçiğimiz ilerliyor Afrin’e. İnşallah, Afrin’e girdik giriyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öldürülen terrorist sayısını da 3 bin 213 olarak açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afrin'e Girdik Giriyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’de AK Parti’nin 6. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde Afrin operasyonu ve Fethullah Gülen yapılanması vardı.

Afrin’de öldürülen terrorist sayısını 3 bin 213 olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mehmetçiğimiz ilerliyor Afrin’e. İnşallah, Afrin’e girdik giriyoruz” dedi.

Erdoğan, “Eğer biz teröristler ve Suriye’de gördüğümüz kimi ülkeler gibi vidanımızı, ahlakımızı, hassasiyetlerimizi rafa kaldırmış olsak Afrin’i ele geçirmek iç günlük işti” diyen Erdoğan, terör örgütünün ve onu destekleyenlerin Suriye’deki amaçlarını bildikleri için üzerlerine gittiklerini ve gideceklerini vurguladı.

Erdoğan, “Kimse bize yanlış bakmasın. Eğer bize yanlış bakarlarsa, o zaman iki parmağımız bunların iki gözünde olur” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile ilgili NATO’ya da çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı, “Bu kadar mücadele veriyoruz. Türkiye NATO'nun üyesi değil mi? Neredesin? Afganistan'da çağırdın geldik. E şimdi de ben çağırıyorum, hadi bakalım Suriye’ye gel, niye gelmiyorsun?” diye seslendi.

Erdoğan, Kongre’nin yapıldığı salona girmeden önce dışarıda toplanan kalabalığa da hitap etti. Fethullah Gülen’le açıklamalar yapan Erdoğan, "Birisi kaçmış gitmiş Pensilvanya'ya, öbürü gitmiş Almanya'ya, öbürü Hollanda, öbürü şurada, öbürü burada... Nereye giderseniz gidin, siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı’nın kalabalığa rabia işaretini anlatırken, "Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan" dediği sırada önce bozkurt işareti yapması dikkat çekti.

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