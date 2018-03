Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Artık Afrin’deyiz’

Türkiye’nin Afrin operasyonuna da değinen Erdoğan, ‘Artık Afrin’deyiz’ dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü; ”Şu an, an be an Afrin’e girdik, giriyoruz. Buraya girerken sordum, şu anda Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı nedir? diye sordum, aldığım cevap 3569 terörist etkisiz hale getirilmiş. Artık Afrin neredeyse dörtte üçü kontrolümüzün altına girmiş vaziyette. İnşallah, fetih yakın ve artık benim oradaki kardeşlerim evlerine, topraklarına girecekler. Bütün bu sabırlardan sonra fetih müesser olacak.”

Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü olmadığını anlatan Erdoğan, “Her kim eline silahı alıp, vatandaşın hakkına, hukukuna el uzatmaya, milletimiz beraberliğini, devletimizin bekasını tehdit etmeye kalkarsa, işte askerimiz, polisimiz hazırda bekliyor. Adı ister PKK, ister FETÖ, ister DAEŞ ya da YPG olsun bizim için fark etmez. Arkasından kimi olduğu da fark etmez. Terör örgütleriyle sadece ülkemizde değil yurtdışında da mücadele ediyoruz. Yaptığımız operasyonlarla hem ülkemizin, hem oradaki kardeşlerimizin güvenliğini sağlıyoruz. Türkiye’nin kimsenin topraklarında gözü olmadığı gibi, demokratik özgürlük arayışına karşı husumet söz konusu olmaz. Terör örgütlerinin arkalarındaki siluetlere baktığımızda da nasıl bir işgal ordusu olduğunu gayet iyi biliyoruz” diye konuştu.

Erdoğan daha sonra Sur ilçesinde düzenlenen açılış ve temel atma törenine katıldı.