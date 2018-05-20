HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'daki Türklere Bosna'da seslenecek

20.05.2018 13:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Bosna Hersek'e gitti. Erdoğan burada Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen Türklere seslenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'daki Türklere Bosna'da seslenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Bosna Hersek'e gitti.

Erdoğan burada Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen Türklere seslenecek.

Birçok Avrupa ülkesi 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi öncesi mitinglere kapılarını kapamıştı.

Saraybosna'daki toplantıya özellikle Almanya, Hollanda ve Avusturya'da yaşayan Türkiye kökenlilerin katılması bekleniyor.

Toplantı yaklaşık 12 bin kişilik J.A. Samaranch Olympic Hall-Zetra Spor Salonu'nda yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ile de görüşecek.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi de Erdoğan'a ziyaretinde fahri doktora unvanı verecek.

PARTNERDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyorDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyor
Gıdalar hakkında yanlış bildiğimiz doğrularGıdalar hakkında yanlış bildiğimiz doğrular
Özil ve Gündoğan Cumhurbaşkanı Steinmeier'i ziyaret ettiÖzil ve Gündoğan Cumhurbaşkanı Steinmeier'i ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mahmud Abbas hastaneye kaldırıldı

Mahmud Abbas hastaneye kaldırıldı

Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor

Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor

Bernard Lewis hayatını kaybetti! Bernard Lewis kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Bernard Lewis hayatını kaybetti! Bernard Lewis kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Sudan ve Mısır arasında dizi gerginliği! Nota verdiler

Sudan ve Mısır arasında dizi gerginliği! Nota verdiler

Ünlü Fransız restoranında ırkçılık skandalı: Başörtülüler, Müslümanlar ve Afrikalılar giremez

Ünlü Fransız restoranında ırkçılık skandalı: Başörtülüler, Müslümanlar ve Afrikalılar giremez

Fransız bakan eşcinsel olduğunu açıkladı!

Fransız bakan eşcinsel olduğunu açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.