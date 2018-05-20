Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'daki Türklere Bosna'da seslenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Bosna Hersek'e gitti.
Erdoğan burada Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen Türklere seslenecek.
Birçok Avrupa ülkesi 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi öncesi mitinglere kapılarını kapamıştı.
Saraybosna'daki toplantıya özellikle Almanya, Hollanda ve Avusturya'da yaşayan Türkiye kökenlilerin katılması bekleniyor.
Toplantı yaklaşık 12 bin kişilik J.A. Samaranch Olympic Hall-Zetra Spor Salonu'nda yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ile de görüşecek.
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi de Erdoğan'a ziyaretinde fahri doktora unvanı verecek.
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