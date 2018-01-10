Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. TSİ 16:00 gibi başlayan ve basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmede Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması ve 2019 cumhurbaşkanlığı seçimi için ittifak konusunun gündeme gelmesi bekleniyordu. Ancak görüşme sonrasında basına herhangi bir açıklama yapılmadı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta başında, partisinin 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyeceğini açıklamıştı. "Yenikapı ruhuna sadık olduklarını" vurgulayan Bahçeli, "bu ruhla hareket ederek" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alacaklarını duyurmuştu.

Bahçeli, MHP olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile seçim ittifakı ve siyasetin geleceğine ilişkin herhangi bir görüşmeleri olmadığını ancak bir talep olması halinde görüşülebileceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu açıklamaların ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Beştepe'teye davet etmişti.

DW/DHA, BD/BÖ

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