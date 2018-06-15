Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelli askerlik gündemimizde var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik konusunun gündemlerinde olduğunu, 24 Haziran seçimlerinin ardından süreci işletebileceklerini söyledi.

İstanbul Marmara İlahiyat Camisi önünde bayram namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Bu bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada. Temennimiz o ki inşallah seçimlerden sonra bunu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile oturacağız, konuşacağız. İhtiyaç nedir? Yaş sınırları ne olacak? Bunları belirledikten sonra da bunun adımını atacağız. Yani gündemimizde var" dedi.

Erdoğan, konunun TSK ile yürütülecek görüşmeler sonucunda netleşeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Haziran ayınıun başında CNN Türk kanalına konuk olduğunda bedelli askerliğin seçimden sonraki öncelikler arasında yer almadığını ifade etmiş, bedelli aserlik taleplerine karşın yürütülen askeri operasyonar esnasında bedelli askerliğin öncelik haline getirilemeyeceğini ifade etmişti:

"Biz bu işe bakarken hassas bakmamız lazım. Çok ciddi bir birikim var. Kabul. Ama bir taraftan da Afrin var. Bir taraftan da Cerablus var. Şimdi Sincar'ı Kandil'i konuşuyoruz. Bütün bunların konuşulduğu bir dönemde biz hemen bedelliyi öne çıkarma noktasına gelirsek bu yanlış olur. Halkım bize bu noktada 'Ne yapıyorsunuz? der. Seçimi atlatalım, bu işin askeri boyutunu değerlendiririz. Kabinede ortak aklı oluştururuz ve ona göre de gereken adımı atarız."

