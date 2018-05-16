Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Filistin'deki tavrıyla bitmiştir

"İsrail askerleri topraklarını savunmak dışında hiçbir amaçları olmayan, asla silaha, şiddete, zorbalığa başvurmayan masum Filistinlileri özellikle hedef göstererek çocuk, engelli, yaşlı, kadın demeden katlediyor."

"Amerika'nın büyükelçiliğini BM ve diğer uluslararası kurumların kararlarını hiçe sayarcasına Kudüs'e taşıma kararı İsrail yönetimini adeta azdırmıştır."

"İsrail'in hak, hukuk, adalet, insanlık tanımayan saldırıları sebebiyle yarım asrı aşkın süredir huzur yüzü görmeyen Filistinliler bir kez daha zulme maruz kaldılar."

Filistin'de büyük bir insanlık suçu işlendiğini belirten Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması, Filistin ve birçok diğer ülkede protestolara neden olmuştu.

Erdoğan ayrıca "BM Genel Sekreterine hukukumuz ileri derecede olmasına rağmen ulaşamıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde Filistin ve İsrail'de yaşananların Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ele alınması için girişimlere başladıklarını ve BM Güvenlik Konseyi üyelerinin daha etkili bir şekilde harekete geçirilmeye çalışıldığını belirtti.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakın zamanda Irak ve Suriye'de kötü imtihanlar veren uluslararası sistem Filistin'deki tavrıyla adeta intihar etmektedir.

"BM bütün bu olaylar karşısında bitmiştir, tükenmiştir, çökmüştür. Zira BM, adalet tesisi için vardır, ama şu anda ben BM Genel Sekreterine hukukumuz ileri derecede olmasına rağmen ulaşamıyoruz.

"Şayet İsrail zorbalığına daha fazla sessiz kalınırsa dünya hızla haydutluğun hakim olduğu bir kaosa doğru sürüklenecektir."