Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Bölgede Gerilim Daha Fazla Tırmandırılmamalı’

Yıldırım, "Birdenbire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler seslerini yükselttiler. Peki, 7 yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor, vahşet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor? Bugüne kadar neredeydiniz? Tabii ki ne kimyasal silahla ne de normal bir silahla hiçbir insan hayatına kastetmeyi bizim inancımız da bizim hukukumuz da asla kabul etmez. Ancak, Suriye'de çözüm isteyenlerin göstermelik vicdan istismarıyla değil, gerçekten sorumluluk alarak bu vahşetin sona erdirilmesi için daha çok çalışmaları gerekiyor. Sahada rekabet etmek, ülkedeki sorunları çözmez, masumların, sivillerin yaşamasına katkı sağlamaz. Suriye'de tek ülke, barış için, insanlık için, terörün yok edilmesi için gece gündüz çalışıyor. O ülkenin adı Türkiye'dir, o liderin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Yıldırım, kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç olduğunu belirterek, "Tabii bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz. Ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var. Türkiye, bilinmelidir ki iç meseleleri kadar, bölgedeki bütün sorunlara hakimdir, gereken adımları atmaktadır. Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde onurumuz Kudüs için mazlumların gür sesi olduk. Bugün Doğu Guta'da, Duma'da yaşanan katliama karşı küresel barış çağrısı yapıyoruz. Çünkü İstanbul'daki bir çocuğun, Kudüs'teki, Doğu Guta'daki, Duma'daki çocukların bizim nazarımızda hiçbir farkı yoktur. Bir insanlık suçuna maruz kalarak kimyasal, biyolojik, normal silahlarla can veren onlarca masumun hakkını korumaya Türkiye olarak devam edeceğiz” diye konuştu.