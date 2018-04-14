Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Bölgede Gerilim Daha Fazla Tırmandırılmamalı’

Suriye’ye düzenlenen hava saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü. İngiltere Başbakanı May’in Suriye rejimine karşı düzenledikleri operasyon hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin kimyasal silahların kullanımını öteden beri net bir şekilde kınadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Suriye rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerçekleştirdiği zulmün sona erdirilmesi ve Suriye halkının kalıcı barış ve huzuru için tek yolun siyasi çözüm olduğunu belirtti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgede gerilimin daha fazla tırmandırılmamasının önemini de vurguladığı kaydedildi.
Saldırıya bir tepki de Başbakan Binali Yıldırım’dan geldi. AK Parti’nin İstanbul Esenler İlçesi 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Yıldırım, Suriye'de rejimin kimyasal silahlarla çocukları, masum insanları katlettiğini söyledi.
"Sahada rekabet Suriye’de sorunları çözmez”
Yıldırım, "Birdenbire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler seslerini yükselttiler. Peki, 7 yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor, vahşet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor? Bugüne kadar neredeydiniz? Tabii ki ne kimyasal silahla ne de normal bir silahla hiçbir insan hayatına kastetmeyi bizim inancımız da bizim hukukumuz da asla kabul etmez. Ancak, Suriye'de çözüm isteyenlerin göstermelik vicdan istismarıyla değil, gerçekten sorumluluk alarak bu vahşetin sona erdirilmesi için daha çok çalışmaları gerekiyor. Sahada rekabet etmek, ülkedeki sorunları çözmez, masumların, sivillerin yaşamasına katkı sağlamaz. Suriye'de tek ülke, barış için, insanlık için, terörün yok edilmesi için gece gündüz çalışıyor. O ülkenin adı Türkiye'dir, o liderin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.
Yıldırım, kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç olduğunu belirterek, "Tabii bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz. Ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var. Türkiye, bilinmelidir ki iç meseleleri kadar, bölgedeki bütün sorunlara hakimdir, gereken adımları atmaktadır. Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde onurumuz Kudüs için mazlumların gür sesi olduk. Bugün Doğu Guta'da, Duma'da yaşanan katliama karşı küresel barış çağrısı yapıyoruz. Çünkü İstanbul'daki bir çocuğun, Kudüs'teki, Doğu Guta'daki, Duma'daki çocukların bizim nazarımızda hiçbir farkı yoktur. Bir insanlık suçuna maruz kalarak kimyasal, biyolojik, normal silahlarla can veren onlarca masumun hakkını korumaya Türkiye olarak devam edeceğiz” diye konuştu.
“Suriye’yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Ankara da bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Kimyasal silah kullanan rejime yönelik bir operasyondur. Bugüne kadar çoktan müdahale edilmesi gerekiyordu" şeklinde konuştu.
"Tüm anlaşmalara rağmen rejim Doğu Guta'da insanları öldürdü" diyen Dışişleri Bakanı, "Siyasi sürece geçmemiz lazım. Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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