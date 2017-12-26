Cumhurbaşkanı Erdoğan Çad’da resmi tören ile karşılandı

Encemine, 26 Aralık, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunacağı Çad'ın Encemine şehrine indi. Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi tarafından havaalanında resmi tören ile karşılandı. Ziyaret, Çad'a Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Anlaşmaların imzalanması ve iki cumhurbaşkanının ortak basın toplantısı sonrası Çad Cumhurbaşkanı Debi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna resmi yemek verilmesi bekleniyor.
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