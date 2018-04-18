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Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tarihini açıkladı

18.04.2018 16:03 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sonrasında bir basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim tarihini 24 Haziran olarak belirlediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tarihini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sonrasında bir basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim tarihini 24 Haziran olarak belirlediklerini söyledi.

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