Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tarihini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sonrasında bir basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim tarihini 24 Haziran olarak belirlediklerini söyledi.
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