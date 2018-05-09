Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP adayı İnce'nin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova milletvekili Muharrem İnce'nin Ankara'daki görüşmesi başladı.
İnce, adaylığı açıklandıktan sonra diğer adaylardan randevu talep edeceğini söylemişti.
Erdoğan, İnce'yi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ankara'daki genel merkezinde kabul etti.
İnce, bugün daha erken saatlerde Edirne F Tipi Cezaevi'ne giderek, burada Halkların Demokratik Partisi'nin tutuklu adayı Selahattin Demirtaş ile bir araya gelmişti.
Demirtaş, görüşmenin ardından bir mesaj paylaşarak, İnce'ye teşekkür etti.
Demirtaş, "Sayın İnce'nin bu ziyareti, seçmenlerimize yönelik siyasi bir mesajdan öte siyasi zarafet içeren insani bir dayanışma örneğidir" dedi.
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