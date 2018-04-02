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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuflajı Yunanistan'da gündem oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 02.04.2018 15:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuflajlı fotoğrafları Yunan basınında... Erdoğan'ın kamuflaj giyerek sınır birliklerini ziyaret etmesi Yunan basınında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuflajı Yunanistan'da gündem oldu

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye'den kaçan darbeci FETÖ'cüleri teslim etmeyen Yunanistan'ın gözü Türkiye'de.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytindalı Harekatına katılan askerlere moral ziyaretinden çekilmiş fotoğraflar bugün pek çok gazetenin ilk sayfasında yer aldı.

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"Türkiye, Yunanistan'ı 3 koldan tahrik ediyor" manşetiyle çıkan Ta Nea Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuflajlı fotoğrafını kullandığı haberde; Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okunması, Kardak'ta yaşananlar ve Başbakan Yıldırım'ın "Ege'de korsan hayatlar kurmak isteyenler 1922'yi hatırlasın" sözlerinin tahrik olduğunu savundu.

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cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan erdoğan kamuflaj

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yunan şanslı Türkiye karamanlis cipras ile tercümansız konuşan keşke YUNAN kazansaydı diyen TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan zihniyet yönetimde yoksa 18 ada şu an işgal altında olmaz kıbrisda yaptığımızı yapardik
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