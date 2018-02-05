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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği Roma'da gösteri yasağı

DÜNYA HABERLERİ | 05.02.2018 10:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan'da Papa Françesko ile bugün yapacağı görüşme nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'da gösteri yasağı ilan edildi.

59 yıldır ilk kez bir Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Vatikan'a yapacağı kritik ziyaret için İtalyan yetkililer 24 saat boyunca Roma'nın merkezinde gösteri ve protesto yasağı ilan etti.

Buna karşın AFP'nin haberine göre İtalya'daki Kürt derneklerine üye olduğu belirtilen 200 kişinin Vatikan yakınlarında Afrin konulu oturma eylemi yapması bekleniyor. İtalyan polisinin gösteri yasağı sürerken bu eyleme nasıl tepki vereceği bekleniyor.

3 bin 500 İtalyan polisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret süresince koruyacağı bildirilmişti.

YOĞUN PROGRAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'daki Apostol Sarayı'nda törenle karşılanacak.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko ile baş başa görüşecek Erdoğan, ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'i kabul edecek.

Programın bir sonraki adımında Roma'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği var.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan İtalya

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
adam dunya lideri kim nederse desin
oralaradamı yasaklar götürdünüz
Büyük reis Allah yardımcın olsun..
ohal oraya taşınmış
mahalle yanarken sacini taramak tam bu iste birak vatikani gerekirse cepheye giderim diyodu noldu baskomutan!!!!
İTALYA KADDAFİYİ DE ÇADIRDA AĞIRLAMIŞTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Helal olsun,şimdiye kadar kimsenin yapamadıklarını yapıyor,AKP değilim,ortaya konuşuyorum.O na hak veriyorum,yanlışlar yaptı yaptırıldı fakat içimizde yıllarca yerleşmiş fetö teröristi yüzünden oldu,yönlendirildi yanlışa itildi,doğruyu gördü anladı artık.herkes hata yapabilir.bundan sonra Ülkesini Milletini kimseye ezdirmez,Millet birlik olmalı birlikten güç doğar banecilik olmamalı,düzelecek herşey inş.bundan sonra Türkiye Vatanımız Milletimiz iyi günlere refaha kavuşsun inş.gelecek neslimiz bizden daha önemli,Vatanına Bayrağına Milletine sahip çıkan bir nesil yetişir inş.en önemlisi bu
Ver coşkuyu papaya. Papayıda delirtir gelir.
halifelik gelmeli.papalık var halifelik neden yok
PAPA İLE EL ELE OLANDAN uzak dur TÜRK MİLLETİ
Gercek bir lider...
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