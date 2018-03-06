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Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü, gözaltına alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2018 05:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs direnişinin sembolü olarak gösterdiği 15 yaşındaki Fevzi Cuneydi, geçtiğimiz çarşamba günü havaalanında İsrail askerleri tarafından bir önceki Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Babası Muhammed'in sağlık sorunları nedeniyle Türkiye'ye gelmek için uçağa binmeye hazırlanırken gözaltına alınan ve aynı gün serbest bırakılan Fevzi Cuneydi'nin mahkemeye kadar yurt dışına çıkması yasaklandı.

Fevzi ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından Filistin'de başlayan Kudüs direnişinde, 'İsrail askerlerine taş attığı' iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Ailesinin geçimini sağlamak için okulu bırakan Fevzi, Türkiye'nin 3 bin dolarlık kefaletini ödemesiyle 19 Aralık'ta serbest bırakılmıştı. İsrail askerleri omzunu kırdığı için çalışamayacak durumda bırakılmıştı.

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Fevzi Cuneydi, askerlerin kendisine gözaltı süresince kötü davrandıklarını, Erdoğan'la ne görüştüğüne ilişkin sürekli sorular sorduklarını, kendisini darp ettiklerini ve mayısta görülmesi beklenen mahkemesinin sürekli ertelenerek yurt dışına çıkışının tamamen yasaklanacağını kendisine söylendiğini belirtti.

(Sabah)

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israil Fevzi Cuneydi gözaltı Cumhurbaşkanı Erdoğan

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dunyanin lanetli milleti sizinde siraniz geldi.sonunuz yakindir.cok ahh aldiniz cokk
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