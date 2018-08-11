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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele dolar, avro değil, bunlar ekonomik savaşın kurşunları, füzeleri

11.08.2018 19:13 | Son Güncelleme

CumhurbaşkanıErdoğan, Türkiye'ye bir ekonomik savaş açıldığını ve ortada krize giren bir ülke olmadığını söyledi. Erdoğan, aralarında Çin ve Rusya'nın da olduğu bazı ülkelerle ticarette yerel para biriminin kullanılmasına yönelik hazırlıklar yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele dolar, avro değil, bunlar ekonomik savaşın kurşunları, füzeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liradaki sert düşüşü bir kez daha Türkiye'ye karşı açılmış bir ekonomik savaş olarak nitelendirdi ve bazı ülkelerle ticarette dolar yerine, yerel para birimiyle kullanılması amacıyla hazırlık yapıldığını söyledi.

Erdoğan, Rize'de Adalet ve Kalkınma Partisi İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, "Sanıyorlar ki; döviz kurunu zıplatınca Türkiye yıkılacak, finans araçlarını devreye sokunca bu millet diz çökecek, bize farklı hukuk uygulayınca bu ülke teslim olacak. Bunlar ülkemize karşı açılan ekonomik savaşın kurşunlarıdır, gülleleridir, füzeleridir. Biz elbette bunlara karşılık vermek için gereken tedbirleri aldık, alıyoruz. Ama asıl olan bu silahları ateşleyen elleri kırmaktır" dedi.

Lira, 10 Ağustos Cuma tarihin en kötü günlerinden birini yaşadı. Sabah Financial Times gazetesinin liradaki değer kaybının euro bölgesi bankacılık sistemine yönelik kaygı yarattığını aktardığı haberiyle başlayan satışlar, gün içinde gerek Erdoğan gerekse de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarının piyasa tarafından yeterli bulunmamasıyla daha da şiddetlendi.

Trump'ın Türkiye'den satın alınan çelik ve alüminyum ürünleri üzerindeki gümrük vergisini yüzde 50 artırma kararı liranın tüm zamanların en düşük düzeyini görmesine neden oldu. Dolar 6,87 TL, euro 7,85 TL, sterlin de 8,49 TL ile rekor kırdı. Türk ekonomisine yönelik kaygılarla bankacılık hisseleri önderliğinde ABD ve Avrupa borsaları gerildi, dolar güçlendi ve euro da diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kaybetti.

Erdoğan bugün yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bir günce önce 2,8 TL civarında olduğunu söylediği dolar kurunun 6'nın üzerine çıktığına dikkat çekerek, "Bunun nasıl bir gerekçesi olabilir" diye konuştu.

Erdoğan, "En büyük ticaret hacmine sahip olduğumuz Çin, Rusya, İran, Ukrayna gibi ülkelerle ticaretimizi milli para birimlerimiz üzerinden yürütmeye hazırlanıyoruz. Şayet Avrupa ülkeleri de dolar cenderesinden çıkmak istiyorlarsa onlarla da benzer bir sistemi kurmaya hazırız" dedi.

Erdoğan ortada çöken, yıkılan, batan ya da krize giren bir ülke ve ekonomi olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele dolar, avro değil, bunlar ekonomik savaşın kurşunları, füzeleri

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