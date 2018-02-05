Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 59 yıl aradan sonra Vatikan’ı ziyaret eden ilk Türk cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan’ın Papa Francis’le görüşmesinde ağırlıklı olarak Kudüs’ün statüsü ele alındı. Bu arada görüşme devam ederken, dışarıda da polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.

Şehir merkezinin büyük bölümünü güvenlik amacıyla giriş-çıkışlara kapatan polis, göstericilerin birkaç blok ötedeki izinli protestodan ayrılıp Vatikan’a yaklaşmak için güvenlik kordonunu aşmaya çalışması üzerine iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Erdoğan, Papa Francis’le 50 dakika civarında baş başa görüştü.

Vatikan’dan yapılan açıklamada, görüşmede Erdoğan ve Papa’nın Kudüs’ün statüsünü de konuştukları, diyalog ve müzakere yoluyla Ortadoğu’da barış ve istikrarın desteklenmesi ihtiyacını vurguladıkları belirtildi.

Hem Erdoğan hem de Papa Francis, Başkan Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına karşı çıkıyor.

Özel görüşmenin sonunda Papa, Erdoğan’a, barışı simgeleyen bir bronz madalyon hediye etti.