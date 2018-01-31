Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 31 Ocak (DHA) - Soçi'de gerçekleşen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi toplantısı sonrası Kremlin'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İki lider 30 Ocak'ta Soçi'de gerçekleşen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin sonuçlarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 kararı temelinde Suriye'de siyasi barış sürecinin verimli bir şekilde ilerlemesine yönelik olan anlaşmaların hayata geçirilmesinin öneminin altı çizildi.

Rusya ve Türkiye'nin çatışmasızlık alanlarının istikrarlı bir şekilde işlev göstermeleri için çabalarının koordinasyonu ve Astana formatındaki işbirlikleri görüşüldü.

Başarıyla gelişen ikili ticari ve ekonomik işbirliğinin aktüel konularında fikir alışverişi yapıldı.”