Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim mitinglerine İzmir'den başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için İzmir'de yaptığı ilk mitinginde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi, "Sen darbe karşıtı değil, darbecisin" dedi.

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Ben Marmaris'ten İstanbula hareket ettim, havalimanına geldiğim zaman, on binler havalimanındaydı. Meğerse 23.15'te Bay Kemal oraya gelmiş, tanklar orada korumaya almışlar. Oradan Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Halbuki 'Darbe olursa tankın üzerine ilk ben çıkarım' diyen kişi, tankların korumasında havalimanından hareket ediyor. Şimdi bunları inkar ediyor. İstediğin kadar inkar et. Tüm televizyon kayıtlarında varsın. Yandın Kemal yandın. Sen darbe karşıtı değil, darbecisin" ifadesini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ertesi gün 16 saat operasyonu bizzat ben yönettim. Başbakanla irtibat halindeydim. Başbakanın tünele saklandığını söylüyorlar. Tünellere saklanan birisi varsa başınızdaki adam bir tanesi ama tünel bulamadı, Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Bay Kemal biz Allah'ın izniyse ölümü korkutarak bu yolda yürüdük. Rabbimize verilecek bir canımız var. 15 Temmuz'da milletimizle birlikte FETÖ'ye tarihi bir şamar vurduk. CHP'yi yine bizim üzerimize yürürken bulduk. CHP artık bugün yargımızın terör örgütü olduğunu tescillediği FETÖ'nün ülkemizdeki borazanı haline geldi. Ülkemize kurşun sıkan ne kadara terör örgütü varsa hepsinin de sözcüsü durumundadır."

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Başbakan Binali Yıldırım'ın darbe girişimi gecesi Ilgaz Tüneli'nde saklandığını öne sürmüş ve iddiasını kanıtladığını söylediği, darbe girişimi için kurulan komisyonun tutanaklarını paylaşmıştı.

İbrahim Tatlıses kürsüye çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingde, kürsüye davet ettiği sanatçı İbrahim Tatlıses'in türküsüne de eşlik etti.

