Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim mitinglerine İzmir'den başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için İzmir'de yaptığı ilk mitinginde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi, "Sen darbe karşıtı değil, darbecisin" dedi.
15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Ben Marmaris'ten İstanbula hareket ettim, havalimanına geldiğim zaman, on binler havalimanındaydı. Meğerse 23.15'te Bay Kemal oraya gelmiş, tanklar orada korumaya almışlar. Oradan Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Halbuki 'Darbe olursa tankın üzerine ilk ben çıkarım' diyen kişi, tankların korumasında havalimanından hareket ediyor. Şimdi bunları inkar ediyor. İstediğin kadar inkar et. Tüm televizyon kayıtlarında varsın. Yandın Kemal yandın. Sen darbe karşıtı değil, darbecisin" ifadesini kullandı.
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ertesi gün 16 saat operasyonu bizzat ben yönettim. Başbakanla irtibat halindeydim. Başbakanın tünele saklandığını söylüyorlar. Tünellere saklanan birisi varsa başınızdaki adam bir tanesi ama tünel bulamadı, Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Bay Kemal biz Allah'ın izniyse ölümü korkutarak bu yolda yürüdük. Rabbimize verilecek bir canımız var. 15 Temmuz'da milletimizle birlikte FETÖ'ye tarihi bir şamar vurduk. CHP'yi yine bizim üzerimize yürürken bulduk. CHP artık bugün yargımızın terör örgütü olduğunu tescillediği FETÖ'nün ülkemizdeki borazanı haline geldi. Ülkemize kurşun sıkan ne kadara terör örgütü varsa hepsinin de sözcüsü durumundadır."
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Başbakan Binali Yıldırım'ın darbe girişimi gecesi Ilgaz Tüneli'nde saklandığını öne sürmüş ve iddiasını kanıtladığını söylediği, darbe girişimi için kurulan komisyonun tutanaklarını paylaşmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingde, kürsüye davet ettiği sanatçı İbrahim Tatlıses'in türküsüne de eşlik etti.
Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!
Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan mesajı: Bir dua ettim, işinden oldu
Eşinin oğlunu da alıp ablasıyla kaçtığını söylemişti! Türkiye'nin aradığı o ismi Esra Erol ortaya çıkardı
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu
e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı
Putin talimat verdi... Rusya, dünya haritasını değiştiriyor!
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum