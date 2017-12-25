Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Meclisi'ne hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Meclisi'nde, tekbirler eşliğinde kürsüye çıkarak buradaki hitabına, "Bugün bir kez daha ikinci evimizde, Sudan'da bulunmaktan, siz değerli kardeşlerimle bir araya gelmekten dolayı şahsım, eşim, heyetim olarak gerçekten çok mutluyum." diyerek başladı.

Türkiye-Sudan ilişkilerinin kadim bir tarihi ve kültürel mirasın üzerine inşa edildiğini belirten Erdoğan, kendi üstlerine düşenin bu mirasla yetinmemek ve gelecek nesiller için daha derin siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ilişkiler kurmak olduğunu söyledi.

Erdoğan, güçlü bir Türkiye ile daha güçlü bir Sudan'ın tesisi için birlikte çalışmak ve bunu başarmak zorunda olunduğuna işaret ederek, "Sudan güçlü olmazsa, Türkiye güçlü olmazsa, bunun bedelini sadece bizler değil, tüm mazlumlar öder. Sahip olduğumuz ortak tarih, ortak değerler ve aramızdaki köklü kardeşlik bağları, önümüze çıkan zorlukları aşma noktasında en büyük gücümüzdür." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu vesileyle, Sudan devletine ve hükümetine, FETÖ'ye karşı verdikleri destek ve özellikle onları yıldırma noktasında attıkları adımdan dolayı teşekkürlerini iletti.