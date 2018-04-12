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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 00:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik Twitter’dan yaptığı açıklamayla iki ülke arasındaki tırmanan gerilimin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, dün gece telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, telefon görüşmesinde iki lider, Suriye’deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump Suriye

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