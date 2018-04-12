Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik Twitter’dan yaptığı açıklamayla iki ülke arasındaki tırmanan gerilimin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, dün gece telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, telefon görüşmesinde iki lider, Suriye’deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulundu.