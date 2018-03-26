HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Varna'daki AB zirvesinin ardından konuştu: AB'nin Türkiye'yi genişleme politikasının dışında bırakması vahim bir hata olur

26.03.2018 22:22 | Son Güncelleme

Bulgaristan'ın Varna kentinde AB ve Türkiye arasında bir zirve gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB'nin Türkiye'yi genişleme politikasının dışında bırakması vahim bir hata olur" dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ise Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs ile ilgili ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Varna'daki AB zirvesinin ardından konuştu: AB'nin Türkiye'yi genişleme politikasının dışında bırakması vahim bir hata olur

Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan'ın Varna kenti, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasındaki zirveye ev sahipliği yaptı.

Erdoğan yapılan görüşmenin ardından gerçekleşen ortak basın toplantısında Avrupa Birliği'nin 'gerçekleştirmeyi vaat ettiği ancak halen hayata geçmeyen sözlerine' değindi:

"Türkiye'nin başta düzensiz göç başta olmak üzere sorumluluklarını yerine getirdiği herkesin malumudur. Mülteciler ile ilgili çalışmalar için verilmesi planlanan yardımın 1 milyar 850 milyon eurosu ilgili makamlara ulaştı.

"3 milyar euronun ikinci taksidinin de ulaştırılmasını bekliyoruz. Bu yardım mültecileri rahatlatacağı gibi bizim de çalışmalarımızı hızlandıracaktır."

Varna

Erdoğan aynı zamanda Türkiye vatandaşlarına sağlanması planlanan vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, serbest ticaret anlaşmalarıyla ilgili sıkıntıların çözülmesi, terörle ilgili daha sıkı bir işbirliği talebinde bulunduklarını açıkladı.

"Türkiye ve AB uzun süreli stratejik ortaklardır. AB'nin Türkiye'yi genişleme politikasının dışında bırakması vahim bir hata olur" diyen Erdoğan, AB'nin hakkaniyet içinde davranması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, her zaman için AB üyeliğinden yana olduklarını vurgulayarak "Biz diyalog kapılarını hep açık tutmaktan yana olduk" dedi.

Juncker: AB ülkeleri ile iyi ilişkiler

Juncker ise Türkiye ve AB arasındaki farklılıkların aşılacağını vurguladı.

İki taraf arasındaki farklılıkların vurgulanması yerine ortaklığın güçlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Ancak Juncker ayrıca, "Türkiye, üye ülkeler ile ilişkilerini iyileştirmek zorundadır. Kıbrıs'tan ve Yunanistan'dan bahsedeceğim. Bu konu ile ilgili adımların atılması AB ile ilişkilerin iyileştirilmesi için gereklidir" dedi.

Juncker aynı zamanda Erdoğan'ın tutuklu gazeteciler meselesine farklı bir açıdan bakacağını da söyledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Çin'den dünyaya çağrı!

Çin'den dünyaya çağrı!

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

İlginizi Çekebilir

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi

Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi

Rusya'da 64 kişinin öldüğü AVM yangının görüntüleri ortaya çıktı

Rusya'da 64 kişinin öldüğü AVM yangının görüntüleri ortaya çıktı

Çin'den dünyaya çağrı!

Çin'den dünyaya çağrı!

Sır perdesi aydınlandı! Altından 'Kim' çıktı

Sır perdesi aydınlandı! Altından 'Kim' çıktı

100 yaşındaki ağaçla evlendi

100 yaşındaki ağaçla evlendi

Sergey Skripal kimdir, nerelidir, kaç yaşında? | Sergey Skripal olayı nedir?

Sergey Skripal kimdir, nerelidir, kaç yaşında? | Sergey Skripal olayı nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.