Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP halka neler vadetti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanya sürecindeki eklenen vaatleri arasında en çok dikkat çekenlerden biri bedelli askerlik başlığındaydı.

Ancak Erdoğan kampanya döneminin son haftasında katıldığı bir canlı yayında, vaatlerine OHAL'i kaldırmayı da ekleyen şu cümleyi sarf etti:

Erdoğan'ın 25 Mayıs'ta Ankara Spor Salonu'nda, "OHAL uygulamasını vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeden milli güvenliğimizin ve vatandaşlarımızın huzuru tam olarak tesis edilene dek sürdüreceğiz" demişti.

Bu kampanya süresi içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan resmi seçim beyannamesindeki en büyük değişiklik ise Olağanüstü Hal (OHAL) başlığında gerçekleşti.

Erdoğan, erken seçim tarihinin resmiyet kazanmasından 11 gün sonra Özbekistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok. Hele hele bir tarafta Afrin, bir tarafta malum Fırat Kalkanı Harekatı. Bunların olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak şehitlerimize, özellikle gazilerimize, onlara karşı bir saygısızlık olur" demişti.

22 Haziran tarihinde Üsküdar'da yaptığı miting sırasında ise bedelli askerlik ile ilgili olarak "İnşallah 24'ünden sonra masamın üzerinde önemli olan çalışmalarımdan bir tanesi de odur" ifadesini kullandı.

'Hayvanları K**oruma Y**asası' vaadi

Hayvan hakları savunucularının sıkça gündeme taşıdığı "Hayvanları Koruma Kanunu", 24 Haziran öncesi kampanya sürecinde yaşanan bir olayla siyasetin gündemi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tüm uzuvları kesilmiş halde bulunan yavru köpek ile ilgili de bir açıklama yaparak, "Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren hükümet tasarısını da yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız" dedi.