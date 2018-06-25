Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP halka neler vadetti?

Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan, 18 Nisan'da erken seçimin ilan edilmesi ile başlayan sürecin sonunda cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk lideri seçildi.
Bu kampanya süresi içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan resmi seçim beyannamesindeki en büyük değişiklik ise Olağanüstü Hal (OHAL) başlığında gerçekleşti.
Erdoğan'ın 25 Mayıs'ta Ankara Spor Salonu'nda, "OHAL uygulamasını vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeden milli güvenliğimizin ve vatandaşlarımızın huzuru tam olarak tesis edilene dek sürdüreceğiz" demişti.
Ancak Erdoğan kampanya döneminin son haftasında katıldığı bir canlı yayında, vaatlerine OHAL'i kaldırmayı da ekleyen şu cümleyi sarf etti:
"24 Haziran'dan sonra bu göreve devamım halinde ilk işimiz inşallah OHAL'i kaldırmak olacaktır."
Peki Erdoğan'ın, "şahlanış ve yeniden yükseliş" olarak isimlendirdiği 24 Haziran sonrasına ilişkin vaatler neler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanya sürecindeki eklenen vaatleri arasında en çok dikkat çekenlerden biri bedelli askerlik başlığındaydı.
Erdoğan, erken seçim tarihinin resmiyet kazanmasından 11 gün sonra Özbekistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok. Hele hele bir tarafta Afrin, bir tarafta malum Fırat Kalkanı Harekatı. Bunların olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak şehitlerimize, özellikle gazilerimize, onlara karşı bir saygısızlık olur" demişti.
22 Haziran tarihinde Üsküdar'da yaptığı miting sırasında ise bedelli askerlik ile ilgili olarak "İnşallah 24'ünden sonra masamın üzerinde önemli olan çalışmalarımdan bir tanesi de odur" ifadesini kullandı.
'Hayvanları K**oruma Y**asası' vaadi
Hayvan hakları savunucularının sıkça gündeme taşıdığı "Hayvanları Koruma Kanunu", 24 Haziran öncesi kampanya sürecinde yaşanan bir olayla siyasetin gündemi oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tüm uzuvları kesilmiş halde bulunan yavru köpek ile ilgili de bir açıklama yaparak, "Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren hükümet tasarısını da yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız" dedi.
Mevcut Türk Ceza Kanunu yalnızca karneli yani "sahipli" hayvanlara uygulanan şiddeti cezaya tabi tutuyor.
Hayvanların "can" olarak değil, hayvancılık sektöründeki bağlamında "mal" statüsünde olduğu bu düzenlemeye göre de mala zarar veren kişi ancak tazminatla cezalandırılabiliyor.
https://twitter.com/RT\_Erdogan/status/1008009677085560833
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 1 Kasım 2015'teki genel seçim öncesinde yayımladığı 290 sayfalık beyannamede de cemevlerine hukuki statü tanınması vaadi yer alıyordu. Aynı vaat 24 Haziran seçimlerinde de parti beyannamesine girdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinden sonra demokrasimizi geliştirmeye devam edeceğiz, demokrasiyi bir üst lige çıkaracağız. Cemevlerinin hukuki statü sağlayacağız" diyerek seçim beyannamesinde konuya bir kez daha yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan vaatlerinin önemli bir bölümünü 26 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen bir iftar etkinliğinde dile getirdi.
Erdoğan'ın bu toplantıda açıkladığı bazı vaatler şöyleydi:
'Mağdur odaklı bir yargı anlayış**ın**a geçilecek'
AKP'nin seçim beyannamesinde yargı başlığında dikkat çeken vaatler arasında "makul sürede yargılama ve mağdur odaklı bir anlayışa geçilecek" ifadeleri yer buluyor.
Beyannamede "çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar" başlığında ise "cezalar ağırlaştırılacak" ifadesi yer alıyor.
Seçim beyannamesinde dış politika başlığında ise "Dünya beşten büyüktür" anlayışına devam edileceği kaydediliyor.
Sınır ötesi harekatların devam edeceği, AB'ye katılım hedefinin sürdüğü belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile ilişkilere de özel atıf yapılıyor.
24 Haziran'a doğru iktidar ve muhalefet arasında, ekonomik veriler anlamında ciddi bir tartışma sürmüştü. Süreç içinde kurun rekor kırması ve 16 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile AKP Genel Merkezi'nde görüşmesi miting meydanlarının başlıca konularından biri oldu.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Merkez Bankası'nın özerkliği üzerinden iktidara yüklendi.
AKP'nin seçim beyannamesinde ise "Merkez Bankasının fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi esas olmaya devam edecek" deniliyor.
Beyannameye göre, enflasyon hedeflemesi rejimi ve dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek.
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