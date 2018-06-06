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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yastık altındaki paralarınızı sisteme sokun

06.06.2018 22:49 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odası'nın iftarında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin borç ödeme ile ilgili bir sorunu olmadığını belirtirken, herkesten birikimlerini yatırım mecralarına yatırarak sisteme sokmalarını istedi.

Ankara Ticaret Odası'nın iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinin dünyanın önde gelen ekonomilerinden olduğu iddiasını yineledi.

Erdoğan "Türkiye geçtiğimiz 16 yılda ortaya koyduğu ekonomi performansı ile dünya çapında bir modeldir, efsanedir. Ülkemizi 16 yılda 3,5 kat büyüterek gelişmekte olan ülkeler arasında en ileriye çıkartarak gelişmiş ülkeler sınıfına bir adım mesafeye taşıdık" dedi.

Türk lirasının son dönemde özellikle Amerikan doları karşısında yaşadığı değer kaybı ve kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi nedeniyle piyasalarda ekonomiye yönelik endişeler dile getiriliyor.

Erdoğan ise bunun "sabotaj girişimi" olduğunu iddia etti ve "Son günlerde kurlar ve faizler üzerinden oynanan bir oyunla ekonomimiz sabote edilmeye çalışılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin borç ödeme ile ilgili bir sorunu olmadığını belirterek "Türkiye'nin ne gelirlerinde ne giderlerinde ne borçlanmasında ne borçlarını ödemesinde en küçük bir sıkıntısı yoktur" dedi.

Erdoğan Türkiye ekonomisi için "gelişmiş ülkelerin çoğunun dahi ilerisinde bir fotoğrafa sahiptir" ifadesini kullandı.

"Varlık Barışı" çağrısı

Öte yandan Cumhurbaşkanı, "yastık altında tutulan" paraların ise sisteme sokulması çağrısında bulundu.

Erdoğan "Tüm vatandaşlarıma sesleniyorum; yastık altında tuttuğunuz dövizlerinizi, paralarınızı, altınlarınızı yatırım mecralarına yatırarak sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine katkıda bulunun. Gel Varlık Barışı'nda hem kazan hem de ülkeye kazandır" dedi.

Türkiye'nin kaynağa ihtiyacı olduğunu belirten Erdoğan, "En büyük kaynak milletimizin, işadamlarımızın, sanayicimizin, tüccarımızın kendisidir" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye'nin Batı'ya 450 milyar dolar borcu olduğunu söylemişti.

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