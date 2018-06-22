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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemde bakanlık sayısını 16'ya indireceğiz

22.06.2018 01:45 | Son Güncelleme

Katıldığı bir televizyon programında 24 Haziran seçimleri sonrası uygulamaya konması planlanan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatan Erdoğan, "Bakanlık sayısını 16'ya indiriyoruz" dedi. Bu kapsamda, AB Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'na dahil ediliyor. 6 olan ekonomi konulu bakanlıkların sayısı ise 3'e düşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemde bakanlık sayısını 16'ya indireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında 24 Haziran seçimleri sonrası uygulamaya konması planlanan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.

ATV-A Haber ortak yayınında konuşan Erdoğan, "Yeni sistem, demokrasinin ve Cumhuriyet'in temel niteliği olan güçler ayrılığını asla zayıflatmıyor tam tersine, daha da güçlendiriyor. Bakanlık sayısını 16'ya indiriyoruz" dedi.

Kapatılacak bakanlıkların görev ve sorumlulukları ilgi alanı en yakın diğer bakanlıklara aktarılıyor.

Bu kapsamda, AB Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'na dahil ediliyor. Orman Bakanlığı ise Tarım Bakanlığı ile birleşiyor.

6 olan ekonomi konulu bakanlıkların sayısı ise 3'e düşüyor.

Yeni bakanlıkların listesi şu şekilde:

  • Adalet Bakanlığı

  • İçişleri Bakanlığı

  • Milli Savunma Bakanlığı

  • Milli Eğitim Bakanlığı

  • Sağlık Bakanlığı

  • Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı

  • Gençlik ve Spor Bakanlığı

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

  • Dışişleri Bakanlığı

  • Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

  • Tarım ve Orman Bakanlığı

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

  • Ticaret Bakanlığı

    • Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, 16 Nisan 2017'de gerçekleşen halk oylaması ile kabul edilmişti.

    CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan 'Millet İttifakı' ile bu ittifakın dışında kalan HDP, seçilmeleri halinde parlamenter sisteme dönüş sözü vermişti.

    Ayrıntılar birazdan...

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