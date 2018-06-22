Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemde bakanlık sayısını 16'ya indireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında 24 Haziran seçimleri sonrası uygulamaya konması planlanan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.
ATV-A Haber ortak yayınında konuşan Erdoğan, "Yeni sistem, demokrasinin ve Cumhuriyet'in temel niteliği olan güçler ayrılığını asla zayıflatmıyor tam tersine, daha da güçlendiriyor. Bakanlık sayısını 16'ya indiriyoruz" dedi.
Kapatılacak bakanlıkların görev ve sorumlulukları ilgi alanı en yakın diğer bakanlıklara aktarılıyor.
Bu kapsamda, AB Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'na dahil ediliyor. Orman Bakanlığı ise Tarım Bakanlığı ile birleşiyor.
6 olan ekonomi konulu bakanlıkların sayısı ise 3'e düşüyor.
Yeni bakanlıkların listesi şu şekilde:
Adalet Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, 16 Nisan 2017'de gerçekleşen halk oylaması ile kabul edilmişti.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan 'Millet İttifakı' ile bu ittifakın dışında kalan HDP, seçilmeleri halinde parlamenter sisteme dönüş sözü vermişti.
Ayrıntılar birazdan...
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