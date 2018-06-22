Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemde bakanlık sayısını 16'ya indireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında 24 Haziran seçimleri sonrası uygulamaya konması planlanan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.

ATV-A Haber ortak yayınında konuşan Erdoğan, "Yeni sistem, demokrasinin ve Cumhuriyet'in temel niteliği olan güçler ayrılığını asla zayıflatmıyor tam tersine, daha da güçlendiriyor. Bakanlık sayısını 16'ya indiriyoruz" dedi.

Kapatılacak bakanlıkların görev ve sorumlulukları ilgi alanı en yakın diğer bakanlıklara aktarılıyor.

Bu kapsamda, AB Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'na dahil ediliyor. Orman Bakanlığı ise Tarım Bakanlığı ile birleşiyor.

6 olan ekonomi konulu bakanlıkların sayısı ise 3'e düşüyor.

Yeni bakanlıkların listesi şu şekilde: