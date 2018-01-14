HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: 'Operasyon önümüzdeki günlerde'

14.01.2018 14:53 | Son Güncelleme 10 saat önce

Tokat'ta yaptığı konuşmada Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere değinen Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde güney sınırımızı terör örgütünden arındırma operasyonunu Afrin’le devam ettireceğiz" dedi.

Getty Images

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Tokat'ta AKP İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın bir kısmında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere de değindi.

Bölgede yeni bir askeri operasyonun kapıda olduğunu söyleyen Erdoğan,"Önümüzdeki günlerde güney sınırımızı terör örgütünden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Batı'ya da yüklendi. "Terör örgütlerinin isimlerinin değitirilerek desteklendiğini, bunun da ikili ilişkileri zedelediğini" söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

"İşte şimdi Amerika isimleri değiştiriyor. "Suriye Demokratik Güçleri". Bunları artık yutmuyoruz. Gidin başka yerlere anlatın. İkide bir isim değiştirmek suretiyle Amerika bizi mi aldatacaksın? Ve açık ve net söylüyorum. Tüm Batı'ya sesleniyorum. Terör örgütlerinin bir başka terör örgütüyle mücadelesinin teşne hale getirilmesine fırsat veren ülkeler ikili ilişkilerimizi zedeliyor, bunu bilmeleri lazım."

'Bıçak kemiğe dayanmıştır'Daha önce sarf ettiği "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine atıfta bulunan Erdoğan, "Ne dedim; Bir gece ansızın gelebiliriz. Geceler bitmez. Geceler çok özgürlüklere gebedir. Bizim gecelerimiz de bunlara çok gebe. Bizi izlesinler. Şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Tehdit eden tüm örgütleri kaynağında bertaraf edeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, Afrin operasyonuna ilişkin en net açıklamayı da konuşmasının devamında yaptı.

Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

"Önümüzdeki günlerde inşallah Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz. Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmalarıdır. Afrin operasyon sırasında bu güçlerin terör örgütü ile aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum."

Dün AKP'nin Elazığ'daki İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Afrin'deki teröristler teslim olmazlarsa orayı başlarına yıkacağız" demişti.

Erdoğan "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler" ifadelerini kullanmıştı.

Suriyeli Kürt siyasi yetkili Times gazetesine konuştu: 'Türkiye saldırırsa sonuna kadar direniriz'Türkiye 2017'de Orta Doğu'da aradığını buldu mu?Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD destekli Kürt savaşçılar vatan hainidir

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Yıllardır garajdan çıkmayan 94 model otomobil yeni sahibini arıyor

Yıllardır garajdan çıkmayan 94 model otomobil yeni sahibini arıyor

Ravza Kavakcı Kan: Kadınlar seçme ve temsil hakkına 7 Haziran’da sahip olduk!

Ravza Kavakcı Kan: Kadınlar seçme ve temsil hakkına 7 Haziran’da sahip olduk!

Ahmet Kural çıldıracak! 'Sıla'ya ben talibim'

Ahmet Kural çıldıracak! 'Sıla'ya ben talibim'

Özcan Deniz ile Şebnem Schaeffer davasında karar çıktı!

Özcan Deniz ile Şebnem Schaeffer davasında karar çıktı!

İlginizi Çekebilir

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

Menbiç'te halk terör örgütüne karşı ayaklandı

Menbiç'te halk terör örgütüne karşı ayaklandı

Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar

Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar

O sözlere büyük öfke

O sözlere büyük öfke

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu Memlekette; Reis ve Bahçeli gibiler ve Onların yanında Yer alanlar , Herhangi bir konuda Mutâbık Kalmışlarsa; Gerisine b.k Yemek Düşer Bu; 1071 de de öyleydi 1453 te de öyle oldu 1920 de de devam etti 15 Temmuzda da aksamadı.. BUGÜNDE BÖYLE OLACAK! it köpek Çakal istediği kadar Havlasın İT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR!
Diğer Haberler
Suudi futbol fanı: Stadyumda maç izlemek gerçeküstüydü!

Suudi futbol fanı: Stadyumda maç izlemek gerçeküstüydü!

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

Türk pizzacının 'kadına yönelik şiddeti' ülke gündeminde!

Türk pizzacının 'kadına yönelik şiddeti' ülke gündeminde!

54 ülke özür talep etti! Trump'ın tepkisi merakla bekleniyor...

54 ülke özür talep etti! Trump'ın tepkisi merakla bekleniyor...

Son dakika! Peru'da deprem

Son dakika! Peru'da deprem

Henüz 20 yaşında ama sayılı zenginler arasına girdi!

Henüz 20 yaşında ama sayılı zenginler arasına girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.