Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: 'Operasyon önümüzdeki günlerde'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Tokat'ta AKP İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın bir kısmında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere de değindi.
Bölgede yeni bir askeri operasyonun kapıda olduğunu söyleyen Erdoğan,"Önümüzdeki günlerde güney sınırımızı terör örgütünden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Batı'ya da yüklendi. "Terör örgütlerinin isimlerinin değitirilerek desteklendiğini, bunun da ikili ilişkileri zedelediğini" söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:
"İşte şimdi Amerika isimleri değiştiriyor. "Suriye Demokratik Güçleri". Bunları artık yutmuyoruz. Gidin başka yerlere anlatın. İkide bir isim değiştirmek suretiyle Amerika bizi mi aldatacaksın? Ve açık ve net söylüyorum. Tüm Batı'ya sesleniyorum. Terör örgütlerinin bir başka terör örgütüyle mücadelesinin teşne hale getirilmesine fırsat veren ülkeler ikili ilişkilerimizi zedeliyor, bunu bilmeleri lazım."
'Bıçak kemiğe dayanmıştır'Daha önce sarf ettiği "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine atıfta bulunan Erdoğan, "Ne dedim; Bir gece ansızın gelebiliriz. Geceler bitmez. Geceler çok özgürlüklere gebedir. Bizim gecelerimiz de bunlara çok gebe. Bizi izlesinler. Şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Tehdit eden tüm örgütleri kaynağında bertaraf edeceğiz" diye konuştu.
Erdoğan, Afrin operasyonuna ilişkin en net açıklamayı da konuşmasının devamında yaptı.
Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:
"Önümüzdeki günlerde inşallah Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz. Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmalarıdır. Afrin operasyon sırasında bu güçlerin terör örgütü ile aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum."
Dün AKP'nin Elazığ'daki İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Afrin'deki teröristler teslim olmazlarsa orayı başlarına yıkacağız" demişti.
Erdoğan "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler" ifadelerini kullanmıştı.
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