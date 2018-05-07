Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum kontrolüyle ilgili sözleri

Recep Tayyip Erdoğan, 2012'de Başbakan olduğu dönemde de kürtajı 'cinayete' benzetmiş ve kadınlara 'en az 3 çocuk doğurmaları' çağrısında bulunmuştu.

Erdoğan, 25 Mayıs 2012'de İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nda şunları söylemişti:

"Sezaryenle doğumlara karşı olan bir başbakanım. Kürtajı cinayet olarak görüyorum. Buna kimsenin müsaade etme hakkı olmamalı. Ha anne karnında bir çocuğu öldürürsünüz ha doğduktan sonra öldürürsünüz. Hiçbir farkı yok. Buna karşı el birliği içinde olmalıyız."

"Türkiye olarak, çocuklar konusunda da büyük bir hassasiyet içindeyiz. Çocukları çok seviyorum. Ben ülkemde en az 3 çocuk istiyorum. Çünkü genç dinamik bir nüfusa ihtiyacımız olduğunu biliyorum ve bu çalışmayı yürütüyoruz."

Erdoğan'ın bu sözlerine karşı kadın hakları savunucuları 'Benim Bedenim Benim Kararım' kampanyasını başlattı ve kampanyaya destek veren kadınlar bedenlerine ve kâğıtlara bu sloganı yazıp çektikleri fotoğrafları internet ortamında paylaşarak kampanyanın daha çok kadına ulaşmasını sağladı.

Erdoğan'ın kampanyaya tepkisini ise 2 Haziran 2012'de Diyarbakır'da gösterdi ve şu yanıtı verdi: "Benim bedenim, benim kararım diyenler feminist. Feminist kesim bunun propagandasını yapıyor. Bunun yanında yaşam hakkı var. Biz yaşam hakkından hareket ediyoruz. Bir vücutta cenin öldürüldüğünde ha yaşam halinde öldürülen ha orada. Bizim için aynıdır. Bunu öldürme hakkında kimse sahip değil."