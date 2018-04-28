HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hedefi CHP ve Kılıçdardoğlu

28.04.2018 18:54 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri öncesi ilk mitingini İzmir’de düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi terör örgütü sözcüsü olmakla suçladı; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Darbecisin" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hedefi CHP ve Kılıçdardoğlu

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesi ilk mitingini İzmir’de düzenledi. Erdoğan’ın hedefinde CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesini anlatan Erdoğan, “Ben Marmaris'ten, İstanbul'a hareket ettim, 10 binler oradaydı. Havalimanına indiğimde 23.15'te Bay Kemal çoktan inmiş, tanklar onu korumaya almış. Bakırköy'e Belediye Başkanı'nın evine gidiyor. Tankların üstüne ilk ben çıkarım diyen, tankların yanında duruyor” dedi. Erdoğan Kılıçdaroğlu’na, “Tüm televizyon kayıtlarında var yandın Kemal, yandın. Bay Kemal, darbeye karşı çıkan değil, darbecisin” diye seslendi.

CHP’yi de FETÖ olarak adlandırılan Fethullah Gülen yapılanmasına destek vermekle suçlayan Cumhurbaşkanı, “CHP'yi bu örgütün saflarında üstümüze yürürken gördüm. CHP aynı zamanda PKK'dan PYD'ye kadar ülkemize kurşun sıkan ne kadar terör örgütü varsa sözcüsü durumundadır” diye konuştu.

"İzmir için proje yapmayanlar, ihanetlerini laiklik altında saklıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmirlilere de mesaj verdi. İzmir’de kendilerini tam olarak anlatamadıklarını söyleyen Erdoğan, “İzmir'le bu defa aramızdaki bütün perdeleri kaldıracağız, zincirleri kıracağız. İzmir Gazi Mustafa Kemal'in şehridir. İzmir AK Parti iktidarlarının diriliş hamlelerine şahitlik etmiştir. İzmir inşallah, 24 Haziran'da şahlanışın sembolü olarak da tarihe geçecektir” dedi.

“AK Parti 15 yılı geride bırakan yönetimleri süresinde İzmir'e neler yaptı. AK Parti yönetimlerinin İzmir'e en küçük bir zararı, baskısı olmuş mudur?” diye soran Erdoğan, İzmir için en ufak bir proje yapmayanların, ihanetlerini laiklik altında sakladıklarını söyledi.

Mitingde, AK Parti’den İzmir aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses de sahneye çıktı. Erdoğan Tatlıses’e hitaben, “Hatay’a gittik, Reyhanlı sınır noktası, 10 kilometre var. Askerlerimizle, generallerimizle birlikte olduk. Tatlıses üstadımız da bizimleydi. Baktım üstat ‘Yaylalar’ı söylüyor. Burada da söyler misin?” dedi. Tatlıses türküyü Afrin ve Menbiç'e uyarlayarak söyledi.

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?
HDP'de seçimi boykot kararı masada! HDP'de seçimi boykot kararı masada!
'Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı''Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adayımızı belirleyeceğiz...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adayımızı belirleyeceğiz...

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

İlginizi Çekebilir

İngiltere'de genç bakanın sekreteri fuhuş pazarlığı yaparken basıldı

İngiltere'de genç bakanın sekreteri fuhuş pazarlığı yaparken basıldı

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!

Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!

Suriye için ortak deklarasyon kabul edildi

Suriye için ortak deklarasyon kabul edildi

Putin talimat verdi... Rusya, dünya haritasını değiştiriyor!

Putin talimat verdi... Rusya, dünya haritasını değiştiriyor!

Rusya, ABD'nin 1.6 milyon dolarlık füzesini esir aldı

Rusya, ABD'nin 1.6 milyon dolarlık füzesini esir aldı

Dünya bu elleri konuşuyor!

Dünya bu elleri konuşuyor!

CNN International son dakika geçti! ABD savaş uçaklarından tehlikeli manevra

CNN International son dakika geçti! ABD savaş uçaklarından tehlikeli manevra

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.