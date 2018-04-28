Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hedefi CHP ve Kılıçdardoğlu

CHP’yi de FETÖ olarak adlandırılan Fethullah Gülen yapılanmasına destek vermekle suçlayan Cumhurbaşkanı, “CHP'yi bu örgütün saflarında üstümüze yürürken gördüm. CHP aynı zamanda PKK'dan PYD'ye kadar ülkemize kurşun sıkan ne kadar terör örgütü varsa sözcüsü durumundadır” diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimi gecesini anlatan Erdoğan, “Ben Marmaris'ten, İstanbul'a hareket ettim, 10 binler oradaydı. Havalimanına indiğimde 23.15'te Bay Kemal çoktan inmiş, tanklar onu korumaya almış. Bakırköy'e Belediye Başkanı'nın evine gidiyor. Tankların üstüne ilk ben çıkarım diyen, tankların yanında duruyor” dedi. Erdoğan Kılıçdaroğlu’na, “Tüm televizyon kayıtlarında var yandın Kemal, yandın. Bay Kemal, darbeye karşı çıkan değil, darbecisin” diye seslendi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesi ilk mitingini İzmir’de düzenledi. Erdoğan’ın hedefinde CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmirlilere de mesaj verdi. İzmir’de kendilerini tam olarak anlatamadıklarını söyleyen Erdoğan, “İzmir'le bu defa aramızdaki bütün perdeleri kaldıracağız, zincirleri kıracağız. İzmir Gazi Mustafa Kemal'in şehridir. İzmir AK Parti iktidarlarının diriliş hamlelerine şahitlik etmiştir. İzmir inşallah, 24 Haziran'da şahlanışın sembolü olarak da tarihe geçecektir” dedi.

“AK Parti 15 yılı geride bırakan yönetimleri süresinde İzmir'e neler yaptı. AK Parti yönetimlerinin İzmir'e en küçük bir zararı, baskısı olmuş mudur?” diye soran Erdoğan, İzmir için en ufak bir proje yapmayanların, ihanetlerini laiklik altında sakladıklarını söyledi.

Mitingde, AK Parti’den İzmir aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses de sahneye çıktı. Erdoğan Tatlıses’e hitaben, “Hatay’a gittik, Reyhanlı sınır noktası, 10 kilometre var. Askerlerimizle, generallerimizle birlikte olduk. Tatlıses üstadımız da bizimleydi. Baktım üstat ‘Yaylalar’ı söylüyor. Burada da söyler misin?” dedi. Tatlıses türküyü Afrin ve Menbiç'e uyarlayarak söyledi.

