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Cumhurbaşkanı Macron erotik roman yazmış!

DÜNYA HABERLERİ | 15.01.2018 18:51 | Son Güncelleme 46 dakika önce

Macron'un, 16 yaşındayken, kendisinden 24 yaş büyük tiyatro öğretmeni ve daha sonra eşi olan Brigette'e aşkını ve hayallerini anlattığı 300 sayfalık erotik roman kaleme aldığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Macron erotik roman yazmış!

Fransa'da en genç yaşta cumhurbaşkanı seçilmiş lider olan Emmanuel Macron'un şimdi eşi olan kendisinden 24 yaş büyük öğretmenine ergen yaşta aşık olduğunda en az 300 sayfalık müstehcen bir roman kaleme aldığı ileri sürüldü. İddia, Fransız first lady Brigitte Macron hakkında yazılan 'Özgürleşen Kadın' isimli yeni bir biyografide yer aldı.

​KOMŞUSU DAKTİLOYA ÇEKMİŞ

Sputnik'in aktardığı habere göre gazeteci Maëlle Brun tarafından kaleme alınan ve 17 Ocak'ta yayımlanacak olan biyografiden bazı alıntılar Closer dergisinde yayımlandı. Buna göre kısa süre önce 40 yaşına basan cumhurbaşkanının yetiştiği kasabadaki bir komşusu, Macron'un 1993 yılında henüz 16 yaşındayken yazdığı 300 sayfalık bir romanı daktiloya çektiğini belirtti.

'BİRAZ AÇIK SAÇIKTI'

Komşu ''Cüretkar bir romandı, biraz açık saçıktı. Elbette gerçek hayattaki isimler kullanılmamıştı, ama bence o zamanlar hissettiklerini dile getirme ihtiyacı içindeydi'' dedi.

Daktilocu komşunun romanının bir kopyasını saklamadığını söylemesi, muhtemelen Fransa Cumhurbaşkanı'nı yüzünü kızartacak bir gençlik ateşinin ortaya çıkmasından esirgedi. Romanın kopyasını yok etmemiş olma ama içeriğini de sonsuza dek saklama ihtimali bulunan Macron'un ofisi bu açıklamalarla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Gençliğine en az iki roman yazdığı ancak bunları yayımlamadığı bilinen Macron, seçim kampanyası sırasında siyasi programını tanıttığı 'Devrim' adında bir kitap yayımlamıştı. Kabinesinde Başbakan Édouard Philippe ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire'in ise yayımlanmış romanları var.

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cumhurbaşkanı macron erotik roman Brigette

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