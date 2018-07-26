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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin görüşmesi sona erdi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.07.2018 18:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi TSİ 18.35'te başladı. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Şi çin

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