Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi TSİ 18.35'te başladı. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sona erdi.
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