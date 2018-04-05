Cumhurbaşkanı'nın Eleştirileri Sonrası İstifa Ettiği İddia Edilen Şimşek Görevinin Başında

Bu haberin Mehmet Şimşek tarafından yalanlanmamasının ardından dolar kurunun TL karşısında değer kazandığı ve 3,90’dan tarihi zirve olan 4,03’e yükseldiği görüldü.

Geçen hafta, “Bazı arkadaşların ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içine düştüklerini görmek bizi üzmüştür. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı?” diyen Erdoğan’ın Şimşek’i hedef aldığını herkes kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kabinede “ekonominin patronu” olarak kabul edilen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in ekonomiyle ilgili sözlerinden rahatsız olduğu artık sır değil.

Yıldırım, “Ankara'da iddialar biliyorsunuz hiç bitmez. Mehmet Şimşek arkadaşımız görevinin başındadır. Bugün de İstanbul'da yine ekonomi konusunda bir toplantı için bulunuyor” dedi.

Şimşek’in istifasını engellediği söyleyen Başbakan Binali Yıldırım da Moğolistan ziyareti öncesi kendisine yöneltilen soruya yanıt verirken Başbakan Yardımcısı’nın istifasının kendisi tarafından engellendiği iddiası hakkında yorum yapmazken “arkadaşım görevinin başındadır” dedi.

Haftalık basın toplantısında konuyu değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kendilerine istifa olduğu yönünde bilgi gelmediğini söylerken “Zaman zaman ekonomi koordinasyonunda görüş ayrılığı yönünde haberler çıkıyor. (Bunların) Gerçeği yansıtmadığını ifade etmek isterim” dedi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Şimşek, istifa konusuna hiç değinmese de Türkiye’ye hizmet için çaba harcamaya devam ettiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı, “Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere az önce İstanbul’a vardım. Son nefesimize kadar güzel Türkiye’miz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam” dedi.

Her ne kadar Mehmet Şimşek görevinin başında olsa da Cumhurbaşkanı’nın ardı arkası kesilmeyen itirazlarına rağmen Merkez Bankası’nın Aralık 2016’da %10 olan borç verme faiz oranı 14 Aralık 2017’den bu yana %14,75 seviyesinde.

Mustafa Sönmez: “25 Nisan’daki PPK toplantısında faiz indirimi kolay değil”

2019 seçimleri öncesi faizlerin inmesini isteyen Cumhurbaşkanı’nın 25 Nisan 2018’de toplanacak Para Politikası Kurulu’nda faiz indirimi istediğini gizlemiyor ama Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan ekonomist Mustafa Sönmez bunu pek imkan dahilinde görmüyor: “Merkez Bankası’nın faiz artışı yapmaması için baskıya maruz kaldığını da görüyoruz. Bankanın, 25 Nisan’da olağan Para Kurulu toplantısında karar alma ihtimali olabilir. MB tabii döviz kuru yükselişi böyle devam ettikçe o tarihi bekler mi? Beklemeyebilir de... Ancak hali hazırda yüzde 11 civarında katılaşmış faiz oranı rahatsızlık yaratıyordu ve bunun inmesi de pek kolay değil. Klasik yaklaşımda döviz fiyatını aşağıya çekmek TL’nin değerini arttırma yani faizi yükseltmekten geçiyor. Özetle ‘40 katır mı, 40 satır mı’ noktasındayız. Çünkü yüksek faizle konut, otomobil alınmaz. İşletmeci de yatırım yapmaz. Dolayısıyla ekonomi durgunlaşır.