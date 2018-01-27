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Cumhurbaşkanlığı: 'ABD Kürtler'e Silah Verilmeyeceğini Teyit Etti'

27.01.2018 17:36 | Son Güncelleme 9 saat önce

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster'la telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada ikilinin Zeytin Dalı Operasyonu, bölgedeki terör örgütlerine verilen mücadele ve Suriye'deki siyasi geçiş sürecinin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin YPG'ye silah vermeyeceğinin teyit edildiği söylendi. Açılamada şu ifadeler yer aldı: "PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususunun teyit edildiği görüşmede, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulanmıştır. Yanlış anlamaları önlemek için yakın koordinasyon yapılması konusunda mutabık kalınmıştır.”

ABD tarafından görüşmeyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Cuma günü Türkiye'nin Menbiç'e de ilerleyebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmalarda Amerika'nın YPG'ye olan silah yardımlarını eleştiriyor, ABD'den bu konuda verilen sözlerin yerine getirilmediğini ve Türkiye'nin de haklı olarak şüpheleri olduğunu belirtiyor.

Erdoğan Cuma günü yaptığı konuşmada ayrıca,"En büyük üzüntümüz, Amerika bayraklarıyla bu terör örgütleri bu bölgede şu anda cirit atıyorlar, bunu neyle izah edeceğiz? Bir stratejik ortak stratejik ortağına böyle bir şeyi nasıl yapar?” diye konuştu.

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