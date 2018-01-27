Cumhurbaşkanlığı: ABD, YPG'ye silah vermeyeceğini teyit etti

BBC

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. McMaster ile telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.

Açıklamaya göre, McMaster görüşmede PYD (Kürt Demokratik Birlik Partisi) ve YPG'ye (Halk Savunma Birlikleri) silah verilmeyeceğini teyit etti.

ABD'den ise görüşmeyle ilgili açıklama gelmedi.

Cumhurbaşkanlığı'nın açıklaması şöyle devam etti:

"PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususunun teyit edildiği görüşmede, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulanmıştır. Yanlış anlamaları önlemek için yakın koordinasyon yapılması konusunda mutabık kalınmıştır."

"İki NATO müttefiki olarak 'Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı çıkar ve saygı temelinde her düzeyde geliştirilmesinin önemi vurgulanmıştır."

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Perşembe günü yaptığı açıklamada YPG'ye gönderilen silahların yakından takip edildiğini ve bu konuda Türkiye ile istişarelerin sürdüğünü belirtmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nda bir hafta geride kaldı. Harekât Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürütülüyor.