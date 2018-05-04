Cumhurbaşkanlığı Adaylığı İçin İmza Maratonu Başladı

Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları, 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak için 100 bin imza toplamaya başladılar.
Yüksek Seçim Kurulu’nun ilan ettiği 9 Mayıs tarihine kadar 100 bin imzayı toplayabilen adaylar, cumhurbaşkanlığına aday olabilecek.
Dün kararını açıklayan Yüksek Seçimi Kurulu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdi Öz’ün adaylık şartlarını yerine getirdiğini ve seçmenlerin bu isimler için ilçe seçim kurullarına başvurabileceğini açıkladı. YSK, Necdet Can, Selami Karagöz ve Bülent Gürkut’un adaylık başvurularını ise bilgi ve belge eksikliğini nedeniyle reddetti.
Akşener: “Ali kıran, baş kesen devri değişecek”
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100 bin imza kampanyasını bugün Üsküdar İlçe Seçim Kurulu önünde başlattı.
Seçim kurulunda imza verdikten sonra kendisini bekleyenlere kısa bir konuşma yapan Akşener, “Ali kıran, baş kesen devrinin” sona ereceğini söyledi.
Akşener, “Biz milletimize güvenerek yola çıktık. 100 bin imza için tek güvendiğimiz yer milletimizin iradesiydi. Bugün görülüyor ki bu tercihimiz doğru... Şimdi YSK’nın içindeyiz. Bunun dışında bir şey söylemek istemiyorum… Allah’ın izniyle Ali kıran baş kesen devri sizlerin iradesiyle değişecek” dedi.
Üsküdar Seçim Kurulu, Türkiye’de toplam 957 seçim kurulundan biri. Üsküdar, Selimiye'de Üsküdar'dan Kadıköy’e doğru giden Tıbbiye Caddesi’nin sol tarafında bulunan kurulun önünde Vatan Partisi, Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin irtibat noktaları bulunuyor.
Her bir parti kim için olduğunu ayırt etmeksizin imza vermek için gelen seçmenlere yardım ediyor.
İYİ Partili’ler, 100 bin imzadan emin
Hem seçmen hem de örgüt bazında İYİ Parti daha hareketli. İYİ Partili Murat Altun en az 300 bin imzayı Pazartesi gününe kadar toplayacaklarından emin.
Altun, “Sabah geldiğimizde kimlik fotokopisi istendi. İmza atıyoruz. Sonradan bir yanlışa mahal olmasın diye biz kendi önlemimizi alıyoruz. Çünkü her şey onların elinde. Çekiyoruz evrakların fotoğraflarını il yönetimine gönderiyoruz. Burası rahat ama başta Kadıköy olmak üzere Maltepe ve Tuzla’nın seçim kurullarını Kartal’daki adliyeye taşımışlar. Her gün yeni bir engel çıkıyor. Yine de Pazar akşamı 300 bin imzayı bulacağız” diyor.
Meral Akşener 100 Bin İmza Kampanyasını Başlattı
Akşener’in aday olması için geldiğini söyleyen Şükran Altun da cumhurbaşkanına adaylığın zorlaştırıldığını düşünüyor: “’100 bin imza olsun’ dendi. Ama beş güne sıkıştırıldı. Küçücük bir yer burası. Sabah izdiham vardı. Seçmenlere eziyet oldu. Halbuki özgürlük olmalı. Milli beraberlik için, kardeşlik için buradayız. Gelenden de gelmeyenden de Allah razı olsun.”
Saadet Partililer: “100 bin imzayı zorunlu kılmak ön kesme amacı taşıyor”
Saadet Partililer ise Cumartesi günü kendi seçmenlerinin daha ağırlıklı kurullara gelerek imza verecekleri iddiasında. Saadet Partili Bekir Dursun, 100 bin imzalı adaylıkların Meclis dışı adayların önünü kesme amacı güttüğü görüşünde: “Bizim partinin 245 bin üyesi var. Bu insanlar bu davayı ayakta tutmak için mücadele veriyor. Sen geliyorsun, insanlardan seçim kurullarına giderek bir daha imza vermelerini istiyorsun. Bu partinin ve liderinin önünü kesmek için elinden geleni yapıyorsun. Bizim tabanımız işçi ağırlıklı. Cumartesi, Pazar günü gelirseniz buradaki Saadet desteğini görürsünüz.”
İYİ Parti çevreleri ilk dört saatte cumhurbaşkanlığı için Meral Akşener’in ihtiyaç duyduğu 100 bin imzanın toplandığını duyurdular.
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