Cumhurbaşkanlığı Adaylığı İçin İmza Maratonu Başladı

Dün kararını açıklayan Yüksek Seçimi Kurulu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdi Öz’ün adaylık şartlarını yerine getirdiğini ve seçmenlerin bu isimler için ilçe seçim kurullarına başvurabileceğini açıkladı. YSK, Necdet Can, Selami Karagöz ve Bülent Gürkut’un adaylık başvurularını ise bilgi ve belge eksikliğini nedeniyle reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun ilan ettiği 9 Mayıs tarihine kadar 100 bin imzayı toplayabilen adaylar, cumhurbaşkanlığına aday olabilecek.

Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları, 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak için 100 bin imza toplamaya başladılar.

Akşener, “Biz milletimize güvenerek yola çıktık. 100 bin imza için tek güvendiğimiz yer milletimizin iradesiydi. Bugün görülüyor ki bu tercihimiz doğru... Şimdi YSK’nın içindeyiz. Bunun dışında bir şey söylemek istemiyorum… Allah’ın izniyle Ali kıran baş kesen devri sizlerin iradesiyle değişecek” dedi.

Üsküdar Seçim Kurulu, Türkiye’de toplam 957 seçim kurulundan biri. Üsküdar, Selimiye'de Üsküdar'dan Kadıköy’e doğru giden Tıbbiye Caddesi’nin sol tarafında bulunan kurulun önünde Vatan Partisi, Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin irtibat noktaları bulunuyor.

Her bir parti kim için olduğunu ayırt etmeksizin imza vermek için gelen seçmenlere yardım ediyor.

İYİ Partili’ler, 100 bin imzadan emin

Hem seçmen hem de örgüt bazında İYİ Parti daha hareketli. İYİ Partili Murat Altun en az 300 bin imzayı Pazartesi gününe kadar toplayacaklarından emin.

Altun, “Sabah geldiğimizde kimlik fotokopisi istendi. İmza atıyoruz. Sonradan bir yanlışa mahal olmasın diye biz kendi önlemimizi alıyoruz. Çünkü her şey onların elinde. Çekiyoruz evrakların fotoğraflarını il yönetimine gönderiyoruz. Burası rahat ama başta Kadıköy olmak üzere Maltepe ve Tuzla’nın seçim kurullarını Kartal’daki adliyeye taşımışlar. Her gün yeni bir engel çıkıyor. Yine de Pazar akşamı 300 bin imzayı bulacağız” diyor.