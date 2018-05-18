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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik: Seçimlerden sonra yeniden çözüm süreci olabilir

18.05.2018 00:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, seçimlerden sonra yeniden bir çözüm süreci olabileceğini söyledi. Habertürk canlı yayınında soruları yanıtlayan Çevik, Kürt seçmenlerin beklentileriyle ilgili olarak, "Bölge insanı Türkiye'nin Barzani'ye sert hareketinden rahatsız oldu. Hatta MHP ile ittifaktan da çok mutlu değiller" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik: Seçimlerden sonra yeniden çözüm süreci olabilir

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, seçimlerden sonra yeniden bir çözüm süreci olabileceğini söyledi.

Habertürk televizyon kanalında Kübra Par'a konuşan Çevik, "Çözüm sürecinin seçimlerden önce olmamasının MHP ittifakı ile ilgisi mi var?" sorusuna 'Hayır, MHP ile ilgisi yok" yanıtını verdi.

Çevik, "Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz açıkladı, daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi, bunun içinde bir açılım herhalde olacaktır" sözlerini kullandı.

Açık ve Net adlı programda soruları yanıtlayan Çevik, Kürt seçmenlerin seçime yönelik beklentileriyle ilgili olarak, "Seçimlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın Kürtler konusunda o bölge insanını rahatlatacak birtakım girişimlerde bulunacağına inanıyorlar" açıklamasında bulundu.

'MHP ile ittifaktan mutlu değiller'

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlediği bağımsızlık referandumu sırasında IKBY lideri Mesud Barzani'ye Türkiye'nin gösterdiği tepkiye atıfta bulunan danışman, "Bölge insanı Türkiye'nin Barzani'ye sert hareketinden rahatsız oldu. Hatta MHP ile ittifaktan da çok mutlu değiller" ifadesini kullandı.

Çevik, son zamanlarda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sık sık dile getirdiği af konusuyla ilgili olarak, "Cumhurbaşkanımız bu af konusuna fazla girmek istemiyor, bir çıkmaz sokak bu. Bence de çok parlak bir fikir olmayabilir" dedi.

En son olarak Sabah gazetesine konuşan Bahçeli, seçimler yaklaşırken cezaevlerinde isyan başlatılabileceğini ve "Gezi olaylarından çok daha korkunç ve gaddar" olaylar yaşanabileceğini öne sürdü:

"Cezaevlerindekilerin belli bir oranı PKK ve FETÖ'den. Kalanları adi suçlu ve kader kurbanı. FETÖ'nün, PKK'nın kurbanı haline gelir, seçime 1 hafta 10 gün kala bir talimat ile isyan başlatırlar ise ne olur?"

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