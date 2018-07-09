Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Resmen Başladı 

Geçen yılki 16 Nisan anayasa değişikliğiyle birlikte “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adı altında Başkanlık Sistemi’ne geçiş süreci başlamıştı. Anayasa değişikliğiyle yeni sistem için başlangıç tarihi ise, 3 Kasım 2019 tarihinde eş zamanlı yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile Genel Seçimler günü olarak belirlenmişti. Ancak seçimin 24 Haziran 2018 tarihine alınmasıyla birlikte Türkiye’nin yeni sisteme geçişi de öne çekildi. Türkiye’nin 24 Haziran günü sandıkta yeni sistem için yüzde 52,59 oy oranıyla Cumhurbaşkanı olarak seçtiği isimse, parlamenter sistemde 14 Ağustos 2014’te halk oylamasıyla seçilmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Erdoğan’a, altın yaldızlı çerçeve içerisindeki Cumhurbaşkanı seçildiğine dair mazbatayı sundu. Bunun ardından Erdoğan, kürsüye geçerek, Anayasa’nın 103. Maddesi’ndeki “Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim” metnini okuyarak yemin etti.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte TBMM’deki yemin töreni için gelişi sırasında TBMM Geçici Başkanvekili Hakkı Köylü tarafından Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nın eşliğinde resmi törenle karşılandı. Erdoğan’ın, şeref locasındaki yerini almasıyla TBMM Genel Kurulu, İstiklal Marşı okunmasıyla açıldı.

​Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Cumhurbaşkanlığı koltuğundaki 12’nci isim. Ancak Erdoğan ve genel başkanlığını yürüttüğü AKP, yeni sisteme geçiş nedeniyle 24 Haziran sonrasında kendisini “kurucu cumhurbaşkanı” olarak anıyor.

Muhalefet “Partili Cumhurbaşkanını” protesto etti

TBMM Genel Kurulu’ndaki tören sırasında, CHP, HDP ve İyi Parti milletvekilleri Erdoğan’ın yemin töreni sırasında ayağa kalkmadı ve yemininin bitiminde de alkışlamadı. MHP’liler ise, hem karşılamada hem yemin sırasında Erdoğan için ayaktaydı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli ise tören için TBMM’ye gelmedi.

Muhalefet partileri CHP, HDP ve İyi Parti, Erdoğan’ın hem “Partili Cumhurbaşkanı” olması hem de yeni dönemde parlamenter sisteme adeta son verilerek, TBMM’nin yetkilerinin kısıtlanmış olduğunu protesto ettiklerini bildirdi.

Erdoğan için yollarda hazırlık yapıldı

Bu arada Ankara’da bugünkü tören için valilik kararıyla saat 16.00’dan itibaren TBMM, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı ve Anıtkabir civarındaki ana caddeler trafiğe kapatıldı. Erdoğan’ın geçiş yapacağı güzergahtaki caddelere Türk Bayrağı ile Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı logosu önündeki fotoğrafını içeren afişler asıldığı görüldü. Erdoğan’ın yollardan geçişi sırasında sokaklarda bekleyen vatandaşlarca aracına kırmızı karanfiller de atıldı. TBMM ve Anıtkabir’de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’ndan atlı birlikler de görev aldı.