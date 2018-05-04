Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde HDP’den Türkiye’de Bir İlk

Halkların Demokratik Partisi (HDP) beklendiği gibi 2014 yılındaki cumhurbaşkanı adayı eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ı bir kez daha cumhurbaşkanlığına aday gösterdi. Halen Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Türkiye’nin cezaevinde tutuklu ilk cumhurbaşkanı adayı oldu. HDP eş başkanlarından Pervin Buldan’ın Diyarbakır’da Demirtaş’ın adaylığını ilan ettiği dakikalarda diğer eş başkan Sezai Temelli de selefinin adaylığını İstanbul Beşiktaş’taki Abbasağa Parkı’ndan duyurdu. Sezai Temelli: “Adayımız Demirtaş, HDP hiç diz çökmedi” Temelli, HDP’nin cumhurbaşkanı adayını toplumsal bir mutabakatla belirlediğinin altını çizdi: “Kime sorsak Demirtaş ismi söylendi. Bizim adayımız Edirne’de. Bizim adayımız tutsak. Bir suçu olduğu için değil sevdası olduğu için. Biz bu cezaevi duvarlarını yıkacağız! 7 Haziran’da yarım bıraktığımız yolu 24 Haziran’da tamamlamış olacağız. HDP umuttur, hiç diz çökmedi, diz çökmeyecektir.” HDP Eş Başkanı, parti kurullarının seçimin ikinci tura kalması halinde kimin destekleneceği konusunda kararını belirlediğini de kinayeli bir dille ifade etti.

Temelli, “7 Haziran’dan çok daha güçlü olarak parlamentodaki yerimizi alacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. 80 vekil değil, 180 vekil olarak parlamentoya geliyor(uz). Herkesin aklına geliyor ‘2. turda ne yapacaksınız?’ diye. Biz 1. turda ne yapacaksak 2. turda da onu yapacağız. Bizlerin adayı, kendi adayımız Demirtaş’a destek vereceğiz. Bizler umudun yolcularıyız. Dönen dönsün yolundan biz dönmeyiz. Hepimizin yolu açık olsun.” Demirtaş tüm siyasi partilerle kucaklaşılmasını istedi Sezai Demirtaş konuşmasının ardından Selahattin Demirtaş’ın Edirne Cezaevi’nden göndermiş olduğu mektubu okudu. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı yazdığı mektupta, HDP’lilerden kendi adına gece gündüz demeden güler yüzlü, coşkulu ve sabırlı bir siyasi kampanya yürütmelerini istedi: “Siyasi rehine olarak F tipi bir hücrede tutuluyor olmama rağmen, bu zorlu misyonu yerine getirebileceğime inanmış olmanız, omuzlarımdaki yükü daha da arttırmıştır. Zorlu ve adaletsiz bir seçim kampanyası olacağına kuşku yok. Zorbaların yaptıkları, yapacaklarının da teminatıdır. Kampanya boyunca, bütün partilerden yurttaşlarımızla kucaklaşmayı ihmal etmeyin. CHP, AKP, MHP, İYİ Parti’den Saadet Partisi’ne, HÜDAPAR’a kadar bütün partilerin seçmenleri kardeşlerimizdir. Toplumsal yaşamı cehenneme çeviren kutuplaşmayı bitirmek için elinizden geleni yapın lütfen. Provokasyonlara asla müsaade etmeyin.”